Carrascosa: La cárcel es mejor que la tobillera, podes fumarte un porro y jugar a la cartas. Así lo indica la ley. Cuando un hombre o una mujer cumplen 70 años, pueden pedir arresto domiciliario y si tiene buena conducta, es probable que lo obtenga.

Sin embargo, debe llevar tobillera electrónica, y no puede moverse más de 14 metros a su alrededor, de diámetro para que quede más claro. En el caso de Carlos Carrascosa, el arresto domiciliario no fue tan fácil, ya que no tenía esposa, asesinada en el barrio Carmel, ni tiene hijos. Por lo tanto lo atropó la soledad.

Puerta Principal del barrio Carmel, hay otra para proveedores

Carrasco dejó el penal de campana para irse a vivir a Carmel y luego a un barrio cerrado en Escobar.

“Si yo hubiera tenido familia, hijos, mujer, es distinto, porque vos vas a la casa con tu familia. Ahora, estar solo todo el día en una casa que no te podés mover, yo prefiero estar en la cárcel. En la cárcel tenemos la radio, si querés jugar al truco jugás al truco, si querés jugar el chinchón jugás al chinchón, si que querías fumar un porro, me fumaba un porro”, dice Carlos Carrascosa en el cuarto y último episodio de la serie Carmel que estrenó Netflix el 5 de noviembre.

Carlos Carrascosa, aunque no se le ve, con la tobillera

Carrascosa fue detenido en dos ocasiones, y pasó cinco en prisión y dos en prisión domiciliaria hasta que fue absuelto.

A su vez, el 18 de mayo de 2011, comenzó el juicio contra todos los familiares y amigos que limpiaron la escena del crimen y que fueron:

1 – Guillermo Bártoli, casado con la media hermana de María Marta. Fue acusado de gestionar el certificado de defunción falso.

Guillermo Bártoli, casado con la media hermana de María Marta García Belsunce, Irene Hurtig

2 – Horacio García Belsunce, hermano de la víctima. Imputado por haberle pedido al Comisario Angel Casafús que la Policía Bonaerense no ingrese al Carmel y por haber participado de la reunión en la que se tiró el “pituto” (la bala) al inodoro.

Horacio García Belsunce, hermano de la víctima

2 – Juan Carlos “John” Hurtig, medio hermano de María Marta. Acusado de participar del encubrimiento al confesar haber arrojado el llamado “pituto” por el inodoro. En realidad, una bala calibre .38.

Juan Carlos “John” Hurtig, medio hermano de María Marta

4 – Sergio Binello, vecino y amigo de Carlos Carrascosa y María Marta García Belsunce. Acusado de haberle pedido a las autoridades del Carmel que no dejen entrar a la Policía y de ser necesario “pagasen”.

Sergio Binello, vecino y amigo de Carlos Carrascosa y María Marta García Belsunce

5 – Beatriz Michelini, la masajista de María Marta García Belsunce por limpiar la escena del crimen.

De la masajista Beatriz Michelini, no hay una foto ni siquiera registro de video y cada entrevista que dio fue de espaldas

6 – Juan Ramón Gauvry Gordon, el médico de Paramedic que confirmó la teoría del accidente doméstico y participó de la limpieza de la escena. Tampoco dio aviso a la Policía.

Juan Ramón Gauvry Gordon, el médico de Paramedic que confirmó el accidente doméstico

