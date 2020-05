Ahora Intendente de Morón sobre sus padres. Los dos están internados. Mi papá en sala general. Mi madre en terapia intensiva por su patología original. Están estables. Hubo una infección en un pulmón de mi papá y está bajo control. Y mi madre con un cuadro menos estable por una patología de base (anterior).

Ahora Intendente de Morón sobre sus padres. Ambos padres están internados por contraer la semana pasada Coronavirus. El 15 de mayo se conoció que el padre del intendente Lucas Ghi, Mario, de 76 años, había contraído el virus. Y dos días después, el 17 de mayo, Evita, tal cual su nombre, se conoció que también había contraído la enfermedad.

La madre de Lucas Ghi tiene atención médica las 24 horas. “En su casa hay una afluencia de personal de salud por una patología que sufre desde hace varios años y pensamos con nuestros hermanos que el contagio proviene de ahí. No estamos responsabilizando a nadie, solo lo cuento porque no tenemos nada que ocultar. Mi madre no se puede movilizar sola, está asistida y es probable que a través del personal que la asiste se haya contagiado”.

Por otro lado, Lucas Ghi habló sobre la reapertura económica y fue concreto al señalar que sería posible en toda fábrica y comercio que pueda cumplir los protocolos sanitarios.

También dijo estar de acuerdo en gravar las grandes fortunas porque “hace más equitativo nuestro sistema tributario” y en Morón estamos “pensando en llevar adelante una reforma tributaria en el segundo trimestre de este año”. Vamos por “actualizaciones en las alícuotas” y “tasas para sectores específicos”.

A su vez, señaló que pondrán postas sanitarias en los barrios más carenciados bajo el lema “El Barrio Cuida al Barrio” y que serán “postas sanitarias” específicas para tratar personas con síntomas similares o sospechosos al Coronavirus.

Lucas Ghi habló con la prensa local a través del sistema digital Zoom, durante la cual dijo que Morón estaba siguiendo la estrategia provincial para el conurbano con el objeto de no desorganizar los controles sanitarios existentes.

Insistió sobre el dengue como “una problemática también” aunque con la baja de las temperaturas “va a bajar”.

“Pero está vigente el problema y trabajamos en coordinación con la Región Sanitaria VII complementandonos en todo lo que haga falta para que el sobre el problema del Coronavirus se sume y de manera grave el Dengue”.

Sobre la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo que había que “hacer los mismos esfuerzos que durante los primeros dos meses” y “tener todos un mismo plan” y para eso “tenemos que fortalecer los canales de diálogos” pero a “nosotros nos preocupa” sobre “todo por la aglomeración de gente en los medios de transporte”.

“A su vez formulamos nuestra preocupación de que se vuelvan a cobrar los peajes en las autopistas. Debe ser gratuito para que el que puede movilizarse en auto, lo haga. Acá no no está en juego el prestigio de un dirigente sino la salud de la población”.

