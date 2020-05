Cierra Polka y ya no hay más ficción en la tele. La productora del empresario Adrián Suar que ubicaba sus producciones en la pantalla de El Trece concluyó las grabaciones de “Separadas”, su última serie. 400 personas se quedarán sin trabajo en contexto de pandemia. El 55% de la productora es propiedad de Grupo Clarín.

Cierra Polka y ya no hay más ficción en la tele. Con la cancelación de la última novela nocturna deja de haber ficción en el canal de aire de Constitución. La facturación publicitaria bajó a la mitad y los programas de juegos reportan mejores ganancias en relación al capital invertido, en definitiva, hacer series es costoso e incluso antes del fenómeno mundial que está cambiando las costumbres y el mundo laboral, el Grupo ya analizaba la posibilidad de dejar de producir novelas.

(por Santiago Alonso).- Con una vasta trayectoria en El Trece, Polka brindó productos como “Poliladron” y el exitoso “Gasoleros”, inaugurando una etapa prometedora en materia de ficción costumbrista. El fenómeno se repitió años después con un concepto sencillo: personajes comunes, argentinos y situaciones cotidianas sin tramas elaboradas.

En la mayoría de los casos se trata de series diarias para ser vistas a la hora de cenar o cuando se lavan los platos. Mientras tanto nos venden lavarropas, internet, gaseosas o lo que sea que auspicie en la serie del momento.

Gasoleros, el éxito televisivo de 1999

Lo curioso es que en ningún caso las producciones que salen de forma diaria cosecharon grupos de fans o momentos memorables.

Esto se debe a la planicie de sus argumentos y tramas. Sólo personajes charlando, reuniéndose, pidiéndose disculpas y no mucho más.

Las tiras diarias y los unitarios de la compañía de entretenimientos son el día y la noche.

Unos son sencillos y sin mucha trascendencia y los otros se animaron a tratar temas complejos para la época: homosexualidad, promiscuidad, conflictos serios de pareja y trastornos psicológicos.

Estas últimas son las producciones que brillaron y ganaron Premios Martín Fierro.

Cierra Polka y ya no hay más ficción en la tele: pierde contra Guido Kazcka

Hace dos meses que Polka no emite su material en El Trece, por lo tanto no se cobra.

Se trata de una clara decisión de su no sostenimiento del staff actoral, técnico y autoral.

Clarín continúa generando ganancias y optó por no continuar la relación laboral con los empleados de Polka.

Distinta es la situacion de los empleados de TN, Radio Mitre, Canal Trece, La 100 y las muchas empresas del inmenso conglomerado a las cuales se les continúa pagando el salario.

De todas maneras la situación de Polka es más concreta: si no se entregan capítulos y el canal no los pone al aire, no se cobran. Parte del grueso de dinero que fluye a la producción proviene de las PNTs (Publicidades No Tradicionales), conocidas popularmente como “chivos”.

La tanda en el horario de la “tira” es de facturación entera para El Trece.

¿Cómo sigue?

En medio de la complicada situación, la empresa se sumó al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (conocido como ATP) de manera tal que ANSES, por lo tanto el Estado y todos nosotros, nos hagamos cargo de la mitad del sueldo de los empleados en el mes de abril.

Por lo tanto no puede decirse que Clarín se hizo cargo del caos financiero en el que está la “factoría Suar” de contenidos.

El motivo es que la cadena ve como algo más rentable en pantalla los programas de concursos y preguntas y respuestas como “Pasapalabra” , “Corte y confección” o “A todo o nada”.

La última producción que se verá en el aire es la segunda temporada de “El Tigre Verón“, con Julio Chávez

El debut de Polka se produjo en 1994 con la aparición de “Poliladron“, con Adrián Suar y Laura Novoa.

Reunión cumbre para salvar la tele

Recientemente Adrián Suar y Marcelo Tinelli se encuentran reunidos en Casa Rosada con el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el titular de la cartera de Salud, Ginés González García.

El sentido del cónclave es el avance en un protocolo sanitario para que Suar retome grabaciones de sus productos y salvar a Polka de un achicamiento drástico o cierre inminente.

El de Tinelli, el de comenzar la edición de “Bailando por un sueño” de este año.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos