La Corte tiene que ponerse a la altura de la crisis y combatir el temor. El Presidente del Colegio de Abogados de Morón, Jorge Frega, reclamó que la Corte Suprema de Justicia Bonaerense RECLAMÓ «se ponga a la altura de la crisis y que combata el temor».

La Corte tiene que ponerse a la altura de la crisis y combatir el temor. Y añadió que: La actual crisis por la que atraviesa nuestro país pegó de lleno en las principales instituciones políticas, sociales, económicas y, sobre todo, judiciales.

Todas buscaron y encontraron la forma de seguir trabajando en días de Aislamiento Preventivo y Obligatorio.

Obviamente, de manera remota. La Justicia no. La Justicia está paralizada y los abogados necesitan de manera urgente que sus autoridades «dejen de esconderse y combatan el temor».

La voz de la colegiación local es el Presidente del Colegio de Abogados de Morón, Dr. Jorge Omar Frega, quien decidió dejar de lado la tensa calma que se vivía en el ámbito de la justicia y reclamó:

«Los abogados necesitamos Magistrados, no empleados públicos. Que esta pandemia no paralice sus mentes llevándonos a paralizar una actividad electrónica con riesgo cero».

«Los abogados no podemos seguir así. Obviamente hay grandes jueces que se esfuerzan y trabajan. Pero aquellos que quieren trabajar por medios electrónicos no son respaldados por la Corte».

«La justicia es uno de los tres poderes del Estado y mientras el Gobernador sí está garantizando el funcionamiento de su poder, la justicia no».

Sobre los medios electrónicos, el Dr. Jorge Frega hizo alusión al sistema de presentaciones electrónicas que los abogados reclaman que sea más amplio y más ágil.

Y, sobre todo, que hoy sea la herramienta por excelencia para el ejercicio de la profesión.

Lógico, sin poder trabajar de manera presencial y sin poder hacerlo a través del sistema remoto, la justicia está completamente paralizada y los abogados, sin poder ejercer.

Al respecto, el presidente del Colegios de Abogados de Morón, explicó: «A través de los medios electrónicos, nuestros hijos reciben clases, la Universidades imparten sus cursos, el Gobernador se reúne con sus ministros, se gestiona el DNI, funcionan ANSES, ARBA y los bancos y los periodistas cumplen con su labor, entre tantas otras tareas».

«Que alguien me explique porqué todos ellos sí pueden funcionar pero la justicia no. La Suprema Corte de Justicia de la provincia más grande del país, no funciona. Y nadie nos explica los motivos. Y eso que en 2012 se implementó el sistema electrónico y desde 2016 es de uso obligatorio».

«Increíblemente hoy, las asociaciones de magistrados y los sindicatos nos dicen que el sistema no está preparado para actuación por teletrabajo ¿Y la Corte no sabía esto?».

Luego, el Dr. Frega fue más allá: «está situación no la sufren solo los abogados. La sufren todos. Incluso la gente que necesita del régimen de alimentos, las víctimas de accidentes y de delitos o incluso, hoy en día, los despedidos».

«Todos reclaman justicia. Y los buenos jueces lo saben. Esto que los abogados reclamamos no es un capricho, es una necesidad concreta. Y si no pueden, que lo digan por favor, pero que no le impidan el trabajo a quienes sí pueden, con las lógicas garantías de seguridad sanitaria».

«Trabajar en la crisis con seguridad es factible. Solamente es necesario tomar la decisión de hacerlo».

El Colegio de Abogados dejó en claro que “la justicia es un servicio esencial y hoy está restringido. Todo en la justicia es importante y urgente porque se trata de los derechos e intereses de los ciudadanos. Hoy, la Corte no está cumpliendo con el único fin que tiene que es el de administrar justicia. Si la función hace al órgano, hoy la Corte no está cumpliendo con su función que es nada más y nada menos que el motivo de su existencia”.

Y por ello, volvió a sostener: “los abogados necesitamos trabajar con el sistema de presentaciones electrónicas. Vamos a llevar este pedido a todos los estamentos. No estamos pidiendo que nuestros colegas se expongan físicamente, no queremos eso, queremos que la Corte haga lo que tenga que hacer para que los abogados podamos trabajar con el sistema de presentaciones electrónicas. Los abogados y toda la sociedad necesitamos que el sistema de justicia funcione”.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos