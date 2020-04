Contó por Facebook que tenía Coronavirus y murió. La argentina Andrea Halberian tenía 42 años y vivía en Nueva York donde trabajaba cuidando niños. En sus redes sociales había contado que tenía Coronavirus y a los días falleció.

Contó por Facebook que tenía Coronavirus y murió. Andrea estaba casada con Lars Christian Ottesen desde hacía dos años, pero vivía en Estados Unidos desde 1998. Actualmente trabajaba con una familia en Manhattan y con quienes se había ido a Los Ángeles, donde murió.

Sin saber dónde se contrajo la enfermedad, si en Nueva York o en el vuelo, Andrea comenzó a tener los síntomas y su desmejoramiento la obligó a ir a la sala de emergencias a donde llegó deshidrata por los vómitos que tenía.

El 22 de marzo le confirmaron que era uno de los tantos casos positivos de Coronavirus y la debieron internar en el Hospital de la Universidad de California, donde grabó su vídeo para Facebook: “Lo que les voy a contar no es joda, no me lo contó nadie, lo estoy viviendo en carne propia a la distancia”.

El objetivo era advertirle a sus allegados que se quedarán en sus casas y detallaba: «Tengo una alta tolerancia para el dolor. Esto no se compara con nada que viví. Sigo sin poder respirar bien, no duermo, me duele todo el cuerpo”.

Así relató que los hospitales estaban colapsados y que, en su caso, tuvo que ir tres veces a la guardia hasta lograr que le hicieran el test y, un día después de confirmarle que tenía Coronavirus, la argentina debió ser intubada por insuficiencia respiratoria. Finalmente no pudo luchar contra la pulmonía final.

Si bien ahora su familia en Argentina no podrá velarla, junto con Cancillería iniciarán el trámite para traer el país sus cenizas.

