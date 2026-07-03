Avanzan las obras del cuarto carril en la Autopista Buenos Aires-La Plata y ya superan el 70% en uno de sus tramos

Las obras para incorporar un cuarto carril en la Autopista Buenos Aires-La Plata continúan avanzando y ya registran importantes niveles de ejecución en distintos sectores del corredor. El proyecto, que se desarrolla entre el Acceso Sudeste y la estación de peaje de Hudson, permitirá mejorar la seguridad vial, agilizar el tránsito y reducir los tiempos de viaje hacia la capital bonaerense.

Durante una recorrida por los trabajos, autoridades del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia y de AUBASA supervisaron el estado de una obra que beneficiará a más de 1.363.000 usuarios que utilizan diariamente esta autopista.

La intervención contempla la construcción de un carril adicional en sentido hacia La Plata y la repavimentación de las tres vías existentes. Además, se colocará una nueva carpeta asfáltica sobre los cuatro carriles para unificar el nivel de la calzada y mejorar las condiciones de circulación.

Las tareas abarcan un tramo de 20 kilómetros, desde el kilómetro 11,5 hasta el 30,45, atravesando los municipios de Avellaneda, Quilmes y Berazategui. Se trata del sector con mayor volumen de tránsito de la autopista, por lo que la ampliación apunta a optimizar la fluidez vehicular y ofrecer un recorrido más seguro para quienes viajan diariamente entre la Ciudad de Buenos Aires y la capital provincial.

Actualmente, la obra se ejecuta en dos frentes de manera simultánea. El primero, que va del kilómetro 11,5 al 20, alcanzó un 70% de avance. Allí se desarrollan trabajos en la zona de Nuevo Quilmes, el tendido de fibra óptica y la repavimentación de los carriles existentes, una tarea que se realiza durante la noche para minimizar el impacto en el tránsito.

En tanto, el segundo tramo, comprendido entre los kilómetros 20 y 30,45, presenta un avance del 50%. En ese sector se construye un muro de contención, además de ejecutarse tareas de bacheo y repavimentación.

A su vez, ya se encuentra en evaluación la licitación para construir el cuarto carril en el sentido contrario, una obra que permitirá completar cuatro carriles por mano en todo el recorrido entre el Acceso Sudeste y Hudson.

Los trabajos forman parte del Plan de Obras 2024-2027 de AUBASA, que prevé una inversión superior a los $354.000 millones para ejecutar 25 proyectos en rutas, autopistas y autovías bajo concesión de la empresa. Entre las principales intervenciones también se destacan la repavimentación de distintos tramos de la Ruta Provincial 2, las obras sobre la Ruta Provincial 11, el nuevo acceso a City Bell y diversas mejoras ya finalizadas en la red vial bonaerense.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó