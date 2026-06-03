Thays Parque Leloir se consolida como plaza gastronómica y pronto abrirá la primera fase del Hilton

La inauguración oficial de su plaza comercial gastronómica reafirma el crecimiento de Thays Parque Leloir como uno de los principales polos gastronómicos y comerciales del Oeste bonaerense, con una propuesta que reúne marcas reconocidas y un entorno natural distintivo.

Un paso más en el desarrollo del complejo

Thays Parque Leloir celebró la inauguración de su plaza comercial gastronómica, un espacio que reúne algunas de las marcas más destacadas del sector y que busca consolidar al emprendimiento como un punto de referencia para vecinos y visitantes de toda la región.

El proyecto forma parte de la evolución de este desarrollo de usos mixtos ubicado en el corazón de Parque Leloir, una de las zonas de mayor crecimiento urbano y comercial del corredor Oeste del Gran Buenos Aires.

Una propuesta gastronómica de primer nivel

La plaza gastronómica cuenta con una oferta diversa que combina restaurantes, cafeterías, heladerías y cervecerías reconocidas. Entre las marcas presentes se encuentran: A) Kansas; B) Fabric Sushi; C) Negroni; D) Patagonia; E) CARNE; F) Itálica; G) Le Pain Quotidien; H) Lucciano’s; I) Cuenta Ganado.

La propuesta busca ofrecer alternativas para distintos públicos y momentos del día, desde desayunos y meriendas hasta almuerzos, cenas y encuentros sociales.

Los locales que impulsan la plaza gastronómica

Las principales marcas instaladas en Thays Parque Leloir explican buena parte del crecimiento del complejo como uno de los polos gastronómicos más importantes del Oeste bonaerense.

Local Perfil 1) Kansas Mayor convocatoria 2) Lucciano’s Alto tránsito diario 3) Fabric Sushi Referente sushi 4) Le Pain Quotidien Desayunos y brunch 5) Cuenta Ganado Parrilla 6) Negroni Coctelería 7) Patagonia Cervecería 8) Itálica Cocina italiana 9) CARNE Hamburguesas

La combinación de restaurantes, cafeterías, cervecerías y heladerías permite que el complejo mantenga actividad durante toda la jornada. Esa diversidad es uno de los factores que fortalecieron el perfil gastronómico de Parque Leloir.

Un entorno que distingue a Parque Leloir

Uno de los principales atractivos de Thays Parque Leloir es su integración con el entorno natural característico de la zona. El complejo fue diseñado para convivir con amplios espacios verdes y una forestación que constituye uno de los sellos distintivos de Parque Leloir.

Esa combinación de gastronomía, comercio y naturaleza genera una experiencia urbana que muchos comparan con Cariló, donde el paisaje y la calidad ambiental forman parte central de la propuesta.

El hotel que completará el proyecto

Mientras la plaza gastronómica ya funciona a pleno y se consolidó como uno de los principales atractivos del complejo, una de las obras más esperadas es la apertura del hotel internacional proyectado dentro del desarrollo.

El establecimiento operará bajo la marca Hilton y sumará una propuesta orientada tanto al turismo corporativo como a la realización de eventos, convenciones y encuentros empresariales.

Según los planes difundidos por los desarrolladores, la puesta en marcha se realizará por etapas durante 2026. En una primera instancia abrirían los espacios comunes y el centro de convenciones, mientras que posteriormente se completaría la operación integral del hotel.

El futuro Hilton en números

La apertura del hotel internacional es uno de los proyectos más esperados dentro del desarrollo y buscará completar la propuesta de servicios del complejo.

Clave Dato 1) Marca Hilton 2) Apertura 2026 3) Habitaciones 72 4) Spa Sí 5) Piscina Sí 6) Convenciones Sí 7) Impacto Turismo corporativo

La incorporación del hotel sumará infraestructura para eventos, reuniones empresariales y turismo de negocios. Se trata de una de las etapas finales previstas para completar el proyecto integral de Thays Parque Leloir.

Un polo que sigue creciendo

Con la puesta en marcha de esta nueva etapa, Thays Parque Leloir fortalece su posicionamiento como uno de los desarrollos más importantes del Oeste bonaerense. La consolidación de su plaza gastronómica se suma a una tendencia de crecimiento que convierte a Parque Leloir en uno de los sectores más buscados para vivir, invertir y disfrutar de propuestas comerciales y recreativas de calidad.

La futura incorporación del hotel internacional buscará completar ese ecosistema y reforzar el perfil de Parque Leloir como uno de los destinos más exclusivos y atractivos de la región metropolitana.