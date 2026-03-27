WhatsApp cambió las condiciones del servicio

Este año, 2026, WhatsApp en su dos versiones más conocidas, WhatsApp Messenger y WhatsApp Business, redujeron la cantidad de envíos masivos que un usuario puede realizar a través de las Listas de Difusión. Por eso no llegamos a su celular. Una lástima. Pero volveremos. ¿Cómo? WhatsApp Messenger ya nos autorizó un límite mensual, que si bien es muy chico, vamos a poder entrar en contacto nuevamente.

Más estricto es WhatsApp Business que utilizan negocios, firmas comerciales y de servicios y empresas. Ya aclaramos con WhatsApp Business que no cobramos ni nos pagan la información que enviamos y que cada contacto acepta con su consentimiento recibir mensajes de las dos versiones de WhatsApp en su celular. Ahora falta, la respuesta, que a decir verdad, se esta haciendo esperar y bastante, va a ser positiva. Estamos seguro porque lo que narramos en nuestros reclamos es absolutamente cierto.

A pesar de todo, estamos analizando opciones para que usted este informado sin tener que pagar un costo que es lo que WhatsApp nos propone con un número IP. Si contratáramos ese número, le tendríamos que cobrar por estar informado algo con lo que al menos nosotros no coincidimos. Pensamos que la circulación de información debe ser gratuita porque eso la hace transparente. Sino la condicionan normas dinerarias.

Entre las opciones, posiblemente todos desemboquemos en una Comunidad de WhatsApp. En esa comunidad estarán todos los suscriptores y les llegarán a todos juntos las noticias y sólo una notificación por noticia.

Por el momento, ¿cómo puede informarse? Contamos con el Canal de Noticias de WhatsApp que se llama Diario Anticipos, ponemos todas las noticias en nuestro Estado de WhatsApp y también en Facebook que son las plataformas más completas.

Por último, siempre esta al día nuestro Portal de Noticias: www.diarioanticcipos.com al que accedés, tocando ahí.

Sobre Instagram sería nuevo para nosotros, pero la extensión de los textos es limitada. Y Diario Anticipos tiene textos cortos y largos. Los cortos de 800 caracteres, pero para los largos no hay límite.

La verdad que estamos afligidos. Teníamos un ida y vuelta muy bueno con más de 1.500 suscriptores. Eran nuestra compañía, fuente de información, complemento y sostén.