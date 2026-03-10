El mundo en guerra permanente: voluntad de poder, técnica y biopolítica

El mundo en guerra permanente. La persistencia de conflictos armados en el sistema internacional contemporáneo plantea un interrogante central para la teoría política y la filosofía: ¿la guerra constituye una anomalía del orden mundial o es, por el contrario, una manifestación estructural de las formas modernas de poder? El siglo XXI, lejos de inaugurar una etapa de estabilidad global, parece consolidar una dinámica de conflictos recurrentes que atraviesan regiones enteras del planeta. En este contexto, la reflexión filosófica permite ir más allá de las explicaciones geopolíticas inmediatas y explorar las condiciones profundas que hacen posible la reproducción de la guerra en la modernidad tardía.

Los pensamientos de Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger y Michel Foucault ofrecen herramientas conceptuales particularmente fecundas para abordar esta cuestión. Aunque sus obras se desarrollan en contextos históricos distintos, comparten una preocupación por las formas en que el poder, el conocimiento y la organización social producen determinadas configuraciones históricas. A partir de sus aportes es posible analizar la guerra contemporánea como resultado de tres procesos interrelacionados: la dinámica de la voluntad de poder, la hegemonía de la racionalidad técnica y la gestión biopolítica de las poblaciones.

Nietzsche y la lógica agonística de la historia

En la obra de Nietzsche, la historia humana aparece atravesada por lo que denomina voluntad de poder (Wille zur Macht), entendida no como una simple aspiración al dominio político, sino como una fuerza fundamental de afirmación y expansión que atraviesa la vida misma. Esta noción implica una crítica radical a las interpretaciones morales de la historia. Para Nietzsche, los valores morales suelen presentarse como universales y desinteresados, pero en realidad emergen de relaciones de fuerza y de luchas por la interpretación del mundo.

Desde esta perspectiva, la guerra puede interpretarse como una manifestación particularmente visible de la dimensión agonística que estructura la vida social. Las comunidades políticas, al consolidarse en formas estatales, canalizan y organizan esa dinámica de poder en instituciones que buscan preservar y expandir su capacidad de acción. En consecuencia, los conflictos entre Estados no deben entenderse únicamente como desviaciones del orden internacional, sino como expresiones de una lógica de confrontación inscrita en la propia constitución de la política.

Nietzsche también cuestiona la tendencia moderna a revestir las guerras con discursos morales. Las apelaciones a la defensa de valores universales, a la protección de la civilización o a la salvaguarda de la libertad pueden interpretarse, en su marco conceptual, como formas de legitimación simbólica de relaciones de poder. De este modo, el lenguaje moral funciona como un dispositivo que oculta o transforma la dimensión conflictiva de la política.

Heidegger y la tecnificación del mundo

Mientras Nietzsche ilumina la dimensión conflictiva del poder, Heidegger introduce una crítica radical a la estructura ontológica de la modernidad. En su análisis de la técnica moderna, particularmente desarrollado en La pregunta por la técnica, Heidegger sostiene que el rasgo distintivo de la época contemporánea es la instauración de un modo de revelación del mundo que convierte a los entes en recursos disponibles.

Este modo de organización, que Heidegger denomina Gestell (armazón o dispositivo de emplazamiento), transforma la relación entre el ser humano y el mundo. La naturaleza, los territorios y las poblaciones se integran en sistemas de cálculo, explotación y optimización que buscan maximizar su utilidad. En este contexto, la guerra adquiere una dimensión inédita: se convierte en un fenómeno profundamente vinculado con la racionalidad técnica.

La guerra moderna no puede reducirse a enfrentamientos militares tradicionales. Se inscribe en complejas redes tecnológicas que incluyen sistemas industriales, infraestructuras energéticas, tecnologías de vigilancia y dispositivos de control informacional. La capacidad destructiva de los conflictos contemporáneos está directamente ligada al desarrollo científico y tecnológico que caracteriza a las sociedades industriales avanzadas.

Desde la perspectiva heideggeriana, el problema no radica únicamente en el uso de determinadas tecnologías militares, sino en el modo de pensamiento técnico que estructura la civilización moderna. Este pensamiento tiende a transformar todo lo existente en objeto de planificación y control, lo que abre la posibilidad de una movilización total de recursos humanos y materiales en situaciones de conflicto.

Foucault: guerra, poder y biopolítica

Michel Foucault introduce una tercera dimensión analítica al examinar la relación entre guerra y poder en la modernidad. En sus cursos del Collège de France, especialmente en Defender la sociedad, Foucault propone una inversión provocadora de la célebre fórmula de Clausewitz: si para el estratega prusiano la guerra es la continuación de la política por otros medios, Foucault sugiere que la política puede interpretarse como la continuación de la guerra por otros medios.

Esta formulación implica comprender el poder no como una entidad centralizada, sino como un conjunto de relaciones de fuerza que atraviesan toda la estructura social. El Estado moderno no elimina la guerra; más bien reorganiza y administra esas relaciones de fuerza a través de instituciones, discursos y prácticas.

Uno de los aportes más influyentes de Foucault es el concepto de biopolítica, que describe la forma en que el poder moderno se orienta hacia la gestión de la vida de las poblaciones. A partir del siglo XVIII, los Estados desarrollan mecanismos para regular la salud pública, la demografía, la producción y la seguridad social. Sin embargo, esta administración de la vida conlleva también la capacidad de decidir sobre la muerte.

Foucault sostiene que los Estados modernos pueden legitimar la violencia en nombre de la protección de la población. De este modo, la biopolítica se articula con formas de tanatopolítica, en las que la destrucción de ciertos grupos o poblaciones se presenta como necesaria para la supervivencia de otros.

Las guerras contemporáneas, caracterizadas por conflictos híbridos, intervenciones indirectas y tecnologías de vigilancia masiva, muestran cómo el poder moderno combina la gestión de la vida con la producción sistemática de muerte.

Convergencias teóricas y diagnóstico del presente

A pesar de sus diferencias conceptuales, Nietzsche, Heidegger y Foucault convergen en un punto fundamental: todos cuestionan la idea de que el orden moderno pueda comprenderse únicamente a través de categorías normativas o jurídicas. En lugar de ello, proponen analizar las estructuras de poder, conocimiento y racionalidad que configuran las formas históricas de la política.

Desde esta perspectiva, la persistencia de la guerra en el mundo contemporáneo puede interpretarse como resultado de la interacción entre tres procesos históricos: la dinámica agonística de la voluntad de poder, la expansión global de la racionalidad técnica y la administración biopolítica de las poblaciones.

La combinación de estos factores produce un orden internacional en el que el conflicto permanece latente incluso en períodos de aparente estabilidad. La competencia geopolítica, el control de recursos estratégicos y el desarrollo tecnológico militar forman parte de una estructura global que dificulta la consolidación de una paz duradera.

Conclusión

El análisis filosófico sugiere que la guerra contemporánea no puede reducirse a decisiones políticas contingentes o a disputas territoriales aisladas. Más bien, se inscribe en dinámicas profundas que atraviesan la modernidad misma.

Nietzsche revela la dimensión conflictiva del poder; Heidegger advierte sobre el dominio de la técnica como forma de organización del mundo; y Foucault muestra cómo las estructuras políticas modernas gestionan simultáneamente la vida y la muerte.

En conjunto, estas perspectivas invitan a reconsiderar el problema de la guerra no solo como una cuestión estratégica o diplomática, sino como un desafío filosófico que interpela las bases mismas de la civilización contemporánea.