Qué ver mañana en vivo: partidos de la Liga Profesional, NBA y tenis este sábado 28 de febrero

La Liga Profesional abre con Boca Juniors un sábado cargado de alto voltaje: necesita ganar para no perder terreno en la pelea del campeonato y encender La Bombonera desde temprano. Pero la jornada no termina ahí: la NBA presenta un duelo estelar entre Lakers y Warriors y el circuito ATP/WTA entra en instancias decisivas. Fútbol, básquet y tenis en un día que promete emociones fuertes y transmisión casi en su totalidad por suscripción.

La agenda deportiva de este sábado 28 de febrero tendrá fútbol del Torneo Apertura 2026, cinco partidos de la NBA, actividad del circuito ATP y WTA y automovilismo internacional. Repasamos qué se podrá ver en vivo, qué es pago y cómo consultar los horarios actualizados.

⚽ Liga Profesional – Torneo Apertura 2026

Boca Juniors vs Gimnasia (Mendoza)

🕔 17:45

📺 TNT Sports (pago – Pack Fútbol)

Boca buscará mantenerse en la pelea por el campeonato, mientras que Gimnasia intentará sumar fuera de casa.

Independiente vs Central Córdoba (Santiago del Estero)

🕗 20:00

📺 ESPN Premium (pago – Pack Fútbol)

El Rojo necesita hacerse fuerte en Avellaneda ante un rival que suele complicar como visitante.

Talleres vs San Lorenzo

🕙 22:15

📺 ESPN Premium / Star+ (pago)

Duelo atractivo en Córdoba entre dos equipos que apuntan a meterse en zona de clasificación.

La Liga Profesional atraviesa un arranque de Torneo Apertura marcado por la paridad y la presión temprana. Con varios equipos separados por pocos puntos en la parte alta de la tabla, cada fecha empieza a tener peso específico en la pelea por la clasificación. No hay, por ahora, un dominador claro, y eso mantiene abierta la disputa tanto en la zona de liderazgo como en los puestos que otorgan acceso a las instancias decisivas.

En ese contexto, Boca necesita sumar para no ceder terreno frente a los que marcan el ritmo del campeonato, mientras que Independiente busca consolidarse en la pelea y Talleres y San Lorenzo intentan sostener regularidad en un torneo que, desde las primeras jornadas, ya se juega con intensidad de definición.

🏀 NBA mañana: partidos y horarios del sábado

La jornada tendrá cinco encuentros programados:

🕐 13:00 — Trail Blazers vs Hornets

🕠 15:30 — Rockets vs Heat

🕘 21:00 — Raptors vs Wizards

🕥 22:30 — Lakers vs Warriors

🕦 23:30 — Pelicans vs Jazz

📺 ESPN (según plan de cable)

📺 NBA League Pass (pago)

No hay transmisión confirmada en TV abierta en Argentina.

La NBA transita la parte media de la temporada regular, una etapa en la que cada victoria empieza a tener peso en la carrera por los playoffs. Las franquicias buscan consolidarse en zona de clasificación y evitar el play-in, mientras otras intentan meterse en la conversación en una Conferencia Oeste especialmente competitiva.

El duelo entre Lakers y Warriors asoma como el plato fuerte de la jornada, no solo por la rivalidad reciente sino por el impacto que puede tener en la tabla. Con figuras de peso y aspiraciones altas, ambos equipos saben que cada partido empieza a marcar el camino hacia la postemporada. En paralelo, el resto de la programación ofrece cruces clave para ajustar posiciones y mantener el ritmo en una temporada que no da margen para relajarse.

🎾 Tenis mañana en vivo: cómo ver el ATP y WTA y dónde consultar los horarios

El circuito ATP y WTA continuará este sábado con torneos internacionales que en esta etapa del calendario suelen disputar instancias decisivas como semifinales o finales.

Si estás buscando qué partidos de tenis hay mañana o los horarios del ATP y WTA en vivo, es importante tener en cuenta que el orden de juego oficial se publica pocas horas antes de cada jornada.

Cómo consultar los cruces y horarios exactos

Para saber qué partidos se jugarán el sábado y a qué hora:

Ingresar a atptour.com (ATP)

Entrar en wtatennis.com (WTA)

Buscar el torneo en disputa

Ir a la sección “Order of Play”

Verificar la hora local y convertirla al horario argentino

También se puede revisar la sección Tenis de ESPN o la programación del día en Star+.

📺 ESPN (según plan de cable)

📺 Star+ (pago)

No hay televisación confirmada en canales de aire.

🏎️ Automovilismo

Habrá cobertura internacional de NASCAR u otras categorías, según la grilla oficial del día.

📺 ESPN (según plan contratado)

📺 Plataformas digitales oficiales (pago)