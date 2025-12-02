Tras el Ajuste de Morón, comenzó el escrache

Javier Milei nos hizo volver a los años más duro de crisis económica. Da la impresión que el Gobierno Local no tiene dinero para pagar y se avecinan los aguinaldos.

Al menos los que le llegaron a este medio fueron:

1- La baja como trabajador temporal luego de trabajar todo noviembre. O sea, trabajaron el mes completo pero no tenía el dinero depositado ni la liquidación realizada.

2 – Reducción de horas extras. Aquel trabajador y trabajadora que realizó más de 40 horas extras durante el mes, sólo cobrará ese monto. Si realizó 100, 60 le quedarán a deuda.

3 – Todos los trabajadores que realizaron pedidos de adelantes o tomaron créditos, fueron debitadas las sumas en su totalidad.

La causas: el Gobierno Local no tiene el dinero suficiente para solventar los haberes de los casi 8.000 trabajadores municipales.

¿Cómo salir de esto? Con ajuste, con despidos, con la caída de contratos y el rechazo de facturas. O sea, mediante el caos social.

Noticia en Desarrollo.