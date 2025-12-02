MorónGremialesNoticias destacadas

Tras el Ajuste de Morón, comenzó el escrache

Como en toda crisis, la sociedad se tensiona. La relación entre el Departamento Ejecutivo y el Sindicato Municipal es precaria por despidos, finalización de contratos y falta de liquidaciones.

Por Andres Llinares

Publicación

Escrache 2

Javier Milei nos hizo volver a los años más duro de crisis económica. Da la impresión que el Gobierno Local no tiene dinero para pagar y se avecinan los aguinaldos.

Al menos los que le llegaron a este medio fueron:

1- La baja como trabajador temporal luego de trabajar todo noviembre. O sea, trabajaron el mes completo pero no tenía el dinero depositado ni la liquidación realizada.

2 – Reducción de horas extras. Aquel trabajador y trabajadora que realizó más de 40 horas extras durante el mes, sólo cobrará ese monto. Si realizó 100, 60 le quedarán a deuda.

3 – Todos los trabajadores que realizaron pedidos de adelantes o tomaron créditos, fueron debitadas las sumas en su totalidad.

La causas: el Gobierno Local no tiene el dinero suficiente para solventar los haberes de los casi 8.000 trabajadores municipales.

¿Cómo salir de esto? Con ajuste, con despidos, con la caída de contratos y el rechazo de facturas. O sea, mediante el caos social.

Noticia en Desarrollo.

Noticias relacionadas

El día que incendiaron el Municipio de Morón

Fue durante 2003, año electoral pero de una crisis económica profunda. Se trató de una pelea gremial que se extendió por meses luego de...

Morón de Ajuste, comenzó la Fase II

Morón de Ajuste. Causó sorpresa el viernes, cuando los trabajadores municipales fueron al cajero automático a cobrar sus haberes y se encontraron con importantes...

Quilmes, un pueblo y una cerveza

Quilmes, un pueblo y una cerveza. Los Kilmes ( posteriormente Quilmes) fueron tribus de origen Quichua, ocupaba el territorio de la antigua provincia Inca,...

Las Empresas Falsas que usó Tapia

La DGI denunció que Sur Finanzas, vinculada a Chiqui Tapia, lavó $72.342 millones usando 74 empresas falsas. Representan un 9% del total de dinero...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img