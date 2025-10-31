Pan Dulce de Oro 2025: El concurso que llega a Morón

Pan Dulce de Oro 2025

A través de las redes sociales de CIPDO, dieron a conocer la llegada del Pan Dulce de Oro 2025, un concurso donde se buscará el mejor pan dulce, con la presencia de un exigente jurado.

De cara a fin de año, y a la epoca de las Fiestas, desde el CIPDO organizaron esta jornada con la conducción de Mariano Peluffo. El encuentro será el sábado 13 y domingo 14 de diciembre entre las 17:00 y las 22:00 en la Plaza San Martín de Morón.

Según anticiparon será una jornada para toda la familia donde habrá musica en vivo, sorteos, juegos y más.

A continuación te dejamos la receta de pan dulce:

Ingredientes

Para la masa:

500 g de harina 0000

150 g de azúcar

150 g de manteca blanda

3 huevos

25 g de levadura fresca (o 7 g de seca)

150 cc de leche tibia

1 cucharada de miel

Ralladura de 1 naranja y 1 limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de agua de azahar (opcional)

½ cucharadita de sal

Para el relleno:

100 g de frutas abrillantadas

100 g de pasas de uva

100 g de nueces picadas

50 g de almendras o castañas (opcional)

Preparación