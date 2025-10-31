Pan Dulce de Oro 2025: El concurso que llega a Morón

Pan Dulce de Oro 2025
A través de las redes sociales de CIPDO, dieron a conocer la llegada del Pan Dulce de Oro 2025, un concurso donde se buscará el mejor pan dulce, con la presencia de un exigente jurado.
De cara a fin de año, y a la epoca de las Fiestas, desde el CIPDO organizaron esta jornada con la conducción de Mariano Peluffo. El encuentro será el sábado 13 y domingo 14 de diciembre entre las 17:00 y las 22:00 en la Plaza San Martín de Morón.
Según anticiparon será una jornada para toda la familia donde habrá musica en vivo, sorteos, juegos y más.
A continuación te dejamos la receta de pan dulce:
Ingredientes
Para la masa:
- 500 g de harina 0000
- 150 g de azúcar
- 150 g de manteca blanda
- 3 huevos
- 25 g de levadura fresca (o 7 g de seca)
- 150 cc de leche tibia
- 1 cucharada de miel
- Ralladura de 1 naranja y 1 limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de agua de azahar (opcional)
- ½ cucharadita de sal
Para el relleno:
- 100 g de frutas abrillantadas
- 100 g de pasas de uva
- 100 g de nueces picadas
- 50 g de almendras o castañas (opcional)
Preparación
- Activar la levadura. Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharadita de azúcar y dejar reposar 10 minutos hasta que espume.
- Hacer la masa. En un bol, colocar la harina, el azúcar, la sal y la ralladura. Agregar los huevos, la miel, la manteca blanda, la esencia de vainilla y el agua de azahar. Incorporar la levadura activada y amasar hasta lograr una masa suave y elástica.
- Primer levado. Cubrir con un paño y dejar reposar en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que duplique su volumen.
- Agregar los frutos. Incorporar las frutas abrillantadas, pasas y frutos secos. Amasar suavemente para distribuirlos de manera pareja.
- Segundo levado. Colocar la masa en un molde para pan dulce enmantecado (de unos 20 cm de alto). Dejar levar nuevamente hasta que llegue al borde del molde (unos 40 minutos).
- Hornear. Llevar al horno precalentado a 170 °C durante 40 a 50 minutos, hasta que esté dorado y al insertar un palillo, este salga seco.
- Enfriar y decorar. Dejar enfriar completamente. Si se desea, se puede glasear con azúcar impalpable y jugo de limón o decorar con almendras y cerezas.