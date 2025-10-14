Rápido y Furioso Haedo: Robos de neumáticos sin fin

En este caso, el robo fue en Emilio Castro 323, entre Las Bases y Libertad, pleno centro de Haedo, una ciudad tranquila.

En 2024, las aseguradoras recibieron 360.000 reclamos para reponer los neumáticos que fueron sustraídos. Más de la mitad de las ruedas fueron robadas en territorio bonaerense. En segundos, os delincuentes se apoderaron de unos 600.000 pesos entre llanta y cubierta usados. La mitad de los robos de ruedas se concentraron en territorio bonaerense; 11%, en la Córdoba, y 10%, en la ciudad de Buenos Aires, donde hubo 44.000 denuncias en un año.

Pero cuidado, el 8% de las denuncias que se reciben son falsas y el 20% corresponde a intentos de fraude contra las compañías de seguros.

El robo de neumáticos es uno de los delitos más frecuentes en Argentina. ¿Cómo podés proteger tu vehículo?

Desafortunadamente, el robo de ruedas de autos es uno de los delitos más frecuentes en Argentina, en especial en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la zona más poblada del país. De hecho, sólo en 2024, hubo más de 6.000 hurtos, un 300% más que en 2023.

Por esta razón, los dueños de un vehículo deben contemplar la contratación de un seguro que efectivamente brinde cobertura en caso de sufrir un robo de ruedas, así como también tomar una serie de cuidados para tratar de evitarlo.

¿Qué seguros cubren el robo de neumáticos?

Los seguros que cubren el robo de ruedas (catalogado dentro de “robo y hurto total y parcial”) son todos menos el de Responsabilidad Civil, es decir:

Terceros Completos

Terceros Completos Premium

Todo Riesgo

En estos tres casos, las pólizas también pueden ofrecer cobertura sobre:

Responsabilidad Civil

Incendio Total o Parcial

Cristales y Cerradura

Cobertura en países limítrofes

Servicio de Gestoría de Siniestro

Auxilio Mecánico

Reposición de 0 km. en caso de hurto o robo

¿Cómo contratar un seguro que cubra el robo de neumáticos?

Para contratar un seguro de auto que cubra el robo de ruedas, podés visitar el Cotizador para Autos. El cotizador es totalmente gratuito en donde uno puede encontrar la póliza adecuada.

¿El seguro cubre el robo de neumáticos?

En algunos casos, el seguro no sólo cubre el robo de la cubierta y llanta sino que también ofrece protección contra el robo o hurto de neumáticos no originales.

Para estar cubiertos, es importante incluir explícitamente en la póliza al momento de contratar el seguro detalles sobre las llantas no originales, usualmente deportivas.

Si adquiriste las llantas luego de cerrar el contrato con la aseguradora, tendrás que notificarle a la empresa para agregarlas al seguro y que así queden cubiertas en caso de robo.

¿Qué hacer en caso de que me roben los neumáticos?

Tomar fotos

Lo primero que debés hacer es tomar fotos de la situación, desde distintos ángulos y con el mejor detalle posible. También es conveniente grabar cómo quedó el auto sin las ruedas y controlar que se vea bien tanto la patente del vehículo como la localización y sus alrededores.

Buscar cámaras y testigos

Luego, tendrás que buscar cámaras de seguridad de lugares cercanos y testigos oculares por si alguien pudo ver quién se llevó las ruedas. En caso afirmativo, habrá que anotar sus datos personales y de contacto.

Realizar la denuncia

A partir de que se descubre el robo, será necesario llamar a la compañía aseguradora lo antes posible para informarle de lo sucedido. Lo ideal es hacerlo durante las primeras 72 horas. El servicio de atención y asistencia al cliente te dirá cómo proseguir exactamente.

¿Cómo evitar el robo de ruedas?

Como cualquier clase de robo, se puede tomar una serie de medidas para disminuir las probabilidades de que ocurra, aunque no existe ninguna garantía de que así sea: 1) utilizar tuercas antirrobo; 2) encadenar la rueda de auxilio; 3) prestar atención al estacionamiento