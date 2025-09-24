¿Cuánto gastaron los partidos y candidatos en Facebook e IG en estas elecciones en Hurlingham?

Por: Javier Santiago Rojas

(Consultor Político y Estratega Digital)

Las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, fueron un suceso sin igual en nuestra provincia. Por primera vez los bonaerenses votamos de manera “desenganchada” de las elecciones nacionales y eso generó toda una conmoción entre los políticos y sus campañas políticas.

En fin, lo que se sabía de antemano era que los intendentes iban a tener un rol más que central a la hora de convocar a la ciudadanía a votar y que de ellos, se iban a exponer los resultados de la elección provincial. Por eso, sus campañas electorales no fueron solamente convocando a los vecinos a votar en la vía pública (en la calle), sino que también las redes sociales fueron una arena de batalla donde los partidos políticos también dieron combate en estos comicios. Y es aquí donde nos vamos a detener en analizar las campañas políticas que se hicieron presentes en el municipio de Hurlingham en las redes sociales de Facebook e Instagram, pero más preciso, vamos a analizar cuánto costaron las publicidades que aportaron los partidos políticos y candidatos en estas redes sociales en estas elecciones bonaerenses en dicho municipio.

Para empezar con este tema hay que aclarar que, las redes sociales de la empresa de Meta (Facebook e Instagram) venden espacio publicitario para que las marcas puedan publicitar sus productos a los usuarios de estas redes sociales, tanto para darse a conocer, como también, para concretar ventas de estos productos y servicios que ofrecen las empresas que pagan esas pautas publicitarias para llegar a públicos que de otra manera no pueden llegar.

Pero no solo las empresas de productos y servicios utilizan la pauta publicitaria de las redes sociales para generar contacto con la audiencias nuevas que se encuentran sumergidas en las interacciones de las redes sociales. Los partidos políticos han encontrado en las redes sociales y en su pauta publicitaria una gran arma para su batería electoral. Es por eso que desde principios de este siglo, los partidos políticos y candidatos han invertido recursos, tanto de profesionales como de dinero, para lograr incidir en la opinión pública que se da en las redes sociales y han logrado adaptarse a estas plataformas para poder ganar votos en las urnas.

Dicha introducción, ahora nos metemos de lleno al tema que queremos abordar en esta nota y es: Cuánto gastaron los partidos políticos y candidatos en estas elecciones en el municipio de Hurlingham.

Para ello, vamos a aclarar que los datos ofrecidos en esta nota son de público acceso y que todos pueden acceder a verificar. La empresa Meta tiene un registro de todos las publicidades con fines políticos y electorales donde muestra cuánto se invirtió, en que contenido y quien invirtió en esa publicación.

En Hurlingham, en el terreno de las redes sociales, vamos a empezar por Nuevos Aires que si bien sólo fue con la lista de Concejales y Consejeros Escolares, ha tenido un desempeño similar a la estrategia digital que tuvo ese partido en diferentes municipios de la provincia. Sin mucha novedad, pero sí una buena estética, Nuevos Aires logró obtener un 1,51% (quinta fuerza en el municipio), con un gasto en publicidad de un poco más de doscientos mil pesos.

En cuanto a la lista de Somos en Hurlingham el candidato a primer Concejal era el ex- intendente de Hurlingham y ex- Ministro de Desarrollo Social de la Nación, “Juanchi” Zabaleta, que desplegó una importante cantidad de recursos en su campaña digital, no pudieron romper con la polarización de los dos partidos centrales, el de Fuerza Patria y La Libertad Avanza. Así y todo, el espacio de Somos, con mensajes locales y muy pocos contenidos de la lista de Senadores provinciales que llevaba a Julio Zamora como primer candidato de esa lista, la fuerza política que lideraba “Juanchi” Zabaleta logró cosechar un 16,53%, logrando lugares en el Concejo Deliberante y posicionándose como tercera fuera en el municipio. Somos en Hurlingham invirtió alrededor de un poco más de siete millones y medio de pesos (aproximadamente).

En cuanto al desempeño de La Libertad Avanza en el municipio, no se ha visto una estrategia digital que se la caracteriza, es más, localmente no invirtieron en pauta publicitaria alguna. Es parecido al comportamiento que tuvo la LLA en el municipio de Morón, donde solo se vio la acción del primer Candidato a Senador provincial, Diego Valenzuela, y contenidos de mensajes generales de la LLA de la Provincia de Buenos Aires como la consigna de “kirchnerismo nunca más”. Si bien, no hubo iniciativa local en el municipio, en lo que se refiere a estrategia digital, han logrado cosechar un 29,72% de los votos, posicionándose así como la segunda fuerza del municipio. Con un gasto que rondaría un poco más de dos millones de pesos (aproximadamente) dejamos una pregunta abierta: si hubieran invertido más dinero en pauta publicitaria en las redes sociales y habrían realizado contenidos con un discurso más local, ¿habría mejorado la performance electoral de la LLA en el municipio?

Para el final, hemos notado una ofensiva muy fuerte por parte del oficialismo del municipio (Fuerza Patria) en posicionar a su candidata a Concejal y primera en la lista, Florencia Lampreabe, donde se la relacionaba con publicaciones referidas a distintas políticas públicas que realizaba el municipio. Con un mensaje muy local, la campaña en las redes de Facebook e Instagram, han logrado sacar provecho de estas elecciones y fueron los ganadores de esta contienda. Si bien, hubo un contenidos con mensajes más generales, en especial, los contenidos de campaña para Senador Provincial en la que encabezaba Gabriel Katopodis, vemos en esta campaña una supremacía (y por lejos) del mensaje local, a la cercanía, a lo cotidiano de sus problemáticas municipales. Por esta razón, Fuerza Patria ganó las elecciones en Hurlingham con un 43,27% y tuvo un gasto alrededor de los sesenta y cinco millones de pesos (aproximadamente).

Para finalizar, podríamos decir que no todo en las elecciones es plata, ni que todos es plata en las redes sociales. La estrategias electorales son importantes para marcar lineamientos frente a los comicios y la plata ayuda poner en marcha todo eso.