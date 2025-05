Será del miércoles 4 al domingo 8 de junio en la Universidad Nacional de Hurlingham. Estarán Alejandro Dolina, Felipe Pigna, Darío Sztajnszrajber, Mariana Enriquez y Liliana Herrero. Pero acá te presentamos el cronograma completo.

Miércoles 4 de Junio:

Juan Mitre en “Adolescencia y psicoanálisis”. Presentación del Centro de Salud Mental Juvenil. Auditorio B a las 11.00.

“Entre el oficio y la academia, el arte de la tecnología textil”. Taller Municipal de Telar a cargo de Valeria De Haro. Auditorio D a las 16.00 horas.

Y a la misma hora: Gabriela Naso y Victoria Torres presentan su libro Esquirlas en la Memoria. En el Auditorio B.

A las 17.00 horas se presenta “Sexualidad y discapacidad”, una charla para instituciones a cargo de Yanina Miragaya en el Auditorio E; Emilio Crenzel presenta su libro, Pensar los 30.000, en el Auditorio C y Gustavo Galli, Director Provincial de Educación Secundaria, estará en el Auditorio A presentando el Nuevo Régimen Académico y debates en torno a la implementación.

A las 18.00. Perdón, Encuentro & Futuro, que es la presentación Presentación del discurso del Papa Francisco a cargo de Enrique Mujica, Padre Toto y Profe Romero en el Auditorio E. A la misma hora Hernán Confino y Rodrigo Tizón presentan su libro Anatomía de una mentira, quienes son y por qué justifican la represión de los setenta en el Auditorio D. Y a su vez, Juventudes y tecnopolítica. Charla a cargo de Sergio Balardini. Auditorio C.

Y dos platos fuertes del Miércoles 4 de Junio:

A las 19.00, Mariana Enríquez en un conversatorio virtual: «Ecos del terror en la literatura argentina” en el Auditorio A. Recomendadísima por Anticipos Diario. (En la foto de portada)

Y a las 20.00 horas, Alejandro Dolina con “La venganza será terrible” en el Auditorio A. (En la foto de portada)

Jueves 5 de Junio

A las 10 horas. «Habrá señales: no las dejes pasar», una charla sobre políticas de cuidado en los juegos en línea a cargo de Nicolás Cayetano en el Auditorio B.

A las 14.00 se presentará «Tardes de fantasía», sesiones de juegos de rol a cargo de Romeo Lautaro Simoni en el Auditorio C.

A las 16.00 habrá dos actividades simultáneas: «La transición energética». Charla a cargo de Pablo Bertinat (Colectivo Transiciones) en el Auditorio D y «Libros como recurso lúdico para abordar en el aula» una charla a cargo de la ilustradora Graciela Fernández en el Auditorio B.

A las 17.00 se realizará la presentación del libro «Iris, un camino de lucha» de Pablo Moren con la participación de Iris Pereyra de Avellaneda en el Auditorio C.

Y otro plato fuerte a las 17.00: Hernán Brienza dará una charla bajo el nombre de «La cultura en la era de Milei» en el Auditorio B.

El historiador y periodista Hernán Brienza estará el Jueves 5 de Junio

A las 18.00 se realizará la lectura y el conversatorio de Carlos Battilana a partir de Los días que vendrán y Poesía y experiencia, libro que reúne los textos críticos producidos en el marco del proyecto de investigación PIUNAHUR (Proyectos de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional de Hurlingham» en el Auditorio E.

Paralelamente se proyectará la película Por el Paraná con la presencia de su director Alejo de Risio en el Auditorio D.

Y también a las 18.00 horas el taller «Comunidad y futuro: el aporte central de la escuela en la construcción de la memoria colectiva», un taller a cargo de Cintia Mannocchi, Verónica Hendel y Santiago Colombo que se dará en el el Auditorio A.

A las 19.00 horas habrá una charla con el escritor César González a partir de su libro El niño resentido en el Auditorio B. Y a su vez tocará la Orquesta Sinfónica Juvenil del Municipio de Hurlingham en el Auditorio A.

Por último, a las 20:00 horas, Julia Mengolini presenta su novela Las caras del monstruo en el Auditorio A.

Viernes 6

A las 11.00 será la charla de literatura fantástica juvenil «Las palabras tienen poder» a cargo de Mariano Margarit, autor de Susie Page y las Herederas. Auditorio D.

A las 14.00, estará «Tardes de fantasía». Sesiones de juegos de rol a cargo de Romeo Lautaro Simoni en el Auditorio C.

A las 16.00 horas abrirá la Muestra Multimedial sobre W. H. Hudson: «Palabras inglesas. Afectos americanos» en el Auditorio D. También habrá una mesa sobre apuestas online de la que participarán Sebastián Novomirsk, Juan Branz y Martín Romeo en el Auditorio C. Y al mismo tiempo Juan Mattio dará una charla bajo el nombre de «Visiones de futuro. Una introducción a la ciencia ficción argentina» Auditorio B.

A las 17.00 horas larga «Universidad y Ciencia: característica y consecuencias del ajuste presupuestario», una charla a cargo de Diego Hurtado y Jorge Aliaga en el Auditorio E. Al mismo tiempo Fabián Abraham presenta su libro Malvinas. Saliendo de la trinchera. Auditorio D y el reconocido escritor y periodista Marcelo Figueras presenta su último libro, Valecuatro en el Auditorio B.

El reconocido periodista y escritor Marcelo Figueras también estará presente en la Feria del Libro de Hurlingham

Por último, también a las 17.00 horas, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires presenta Colección Identidades Bonaerenses: Literatura del conurbano con Juan Diego Incardona y Leonardo Oyola en el Auditorio A.

A las 18.00 se presenta «El ABC de la poesía» que es lectura y discusión a cargo de los alumnos del Taller Municipal coordinado por Emilio Jurado Naón en el Auditorio E. Lucia Fainboim presenta su libro Cuidar las infancias en la era digital con la participación de Luana Volnovich en el Auditorio D. Y se puede escuchar también a las 18.00 «Hurlingham, 30 años», una charla a cargo del periodista Rody Rodríguez que presenta Juan Pedrosa en el Auditorio C.

El reconocido periodista de economía Alejandro Bercovich presentará su libro El país que quieren los dueños en el Auditorio B. Y a la misma hora habrá una mesa homenaje a Horacio González con la participación de Pía López, Guillermo Korn, Mariana Gainza y Eduardo Rinesi y la moderación de Nicolás Vilela en el Auditorio A.

Alejandro Bercovich, crítico al plan económico de Javier Milei presentará su libro El país que quieren los dueños

A las 19.00 horas empiezan los platos fuertes. Arrancan con la lectura y presentación de Ruido afuera de Nicolás Ricci y COTA 83 de Darío Poterala, poetas del Festival Americano de Poesía en Hurlingham en el Auditorio E. Al mismo tiempo el gran escritor y crítico Martín Kohan se prestará a una entrevista abierta en el Auditorio C. Y por último, siempre a las 19, música y literatura con Liliana Herrero y Pedro Rossi en el Auditorio A.

El crítico, escritor y profesor Martín Kohan

Y una hora más tarde cierra el día, Pedro Saborido con «Un viaje por el universo bonaerense» en el Auditorio A.

El humorista Pedro Saborido presenta con Un viaje por el universo bonaerense

Sábado 7

Las actividades comienzan a las 15.00 horas con «Tardes de fantasía», sesiones de juegos de rol a cargo de Romeo Lautaro Simoni en el Auditorio C.

Una hora más tarde se presenta el libro el Tomo V del proyecto Historia Feminista de la Literatura Argentina: Fronteras de la literatura. Lenguajes, géneros y transmedialidad. La presetación estará a cargo de Claudia Torre, Paula Bertúa, Mara Glozman y Guadalupe Maradei en el Auditorio E.

Mientras, Emilio Tenti Fanfani presenta «La cuestión social y la escuela» en el Auditorio D. Y María Emilia Quaranta de una capacitación bajo el nombre «Matemática en el nivel inicial. Experiencias y herramientas para el aula» en el auditorio Auditorio C.

El mismo día a también a las 16.00 horas estará la Mesa de Poesía y Traducción a partir de los libros La disponibilidad del alma de Marina Colasanti y Caminábamos por la orilla de Lolita Campani Beretta. Participarán Pía Paganelli y Vanessa Valentim y será en el Auditorio B.

Y en paralelo habrá un nuevo concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Municipio de Hurlingham en el Auditorio A.

A las 17.00 horas comienza Rondas de conversación docente en donde se contarán experiencias sobre proyecto de jardines saludables: libros recomendados, revistas saludables, exposición de actividades y charlas con docentes bajo la coordinación de la nutricionista Romina Castillo en el Auditorio D.

Habrá al mismo tiempo una Mesa sobre Libros de Naturalistas que presentará Francisco González Taboas y Fabio Marques en el Auditorio C.

En el Auditorio B se presentará el libro Palabras Clave, realizado por la Coordinación de Derechos Humanos de la Dirección de Tecnología Educativa y la participación Celeste Adamoli y Paola Davico en el Auditorio B.

Y el mismo sábado, el intendente Damián Selci junto a Alejandra Birgin y Gabriel D’Iorio, darán un conversatorio coordinado por Diego Carmés sobre «Javier Trímboli: Huellas de un pensamiento vivo» en el Auditorio A.

Damián Selci, intendente de Hurlingham, y escritor de La tendencia materialista, Teoría de la militancia y La organización permanente estará el sábado

A las 18 un tema de agenda: «La historieta, El Eternauta y sus implicancias pedagógicas» será la charla a cargo de la Escuela de Artes Zoppi a través de la participación de Lara Silisque y Cristian Mallea en el Auditorio D.

Walter Lezcano presentará «¿El color de piel importa?», un conversatorio a raíz del libro La canción que escuché toda mi vida, del que participarán Dolo Trenzadora, David Gudiño y Germán Amato en el Auditorio C.

A la misma hora, Analía Argento y Mariana Zaffaroni Islas presentan Los nietos te cuentan cómo fue. Historias de identidad en el Auditorio B.

Y los más reconocidos arrancarán a partir de las 18.00 también con el periodista y poeta Reynaldo Sietecase que presentará su novela La rey en el Auditorio A.

El periodista y poeta Reynaldo Sietecase

A las 19 habrá una charla del escritor Marcelo Vizcaíno a partir de sus libros Imágenes de la ciudad futura, Nilo y La Piraña Sonriente en el Auditorio A.

Habrá a la misma hora en el Auditorio C una charla sobre «Filosofía y dinero: economicismo, abstracción monetaria y la posibilidad de monedas no especulativas» a cargo de Andrés Osswald y Gonzalo Santaya en el Auditorio C.

Y otro plato fuerte para el día: Marcelo Larraquy presenta su novela Gordon en el Auditorio A.

El periodista e investigador egresado del Colegio Manuel Dorrego de Morón, Marcelo Larraquy

Y a las 20.00 horas el cierre fuerte con el convocante Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti que hablarán de «Historias de amor y de muerte” en el Auditorio A.

Darío Sztajnszrajber junto a Soledad hablarán de Historias de Amor y de Muerte

Domingo 8

Comienza a las 15.00 con «Tardes de fantasía» que son sesiones de juegos de rol a cargo de Romeo Lautaro Simoni y se realizarán en el Auditorio C.

A las 16.00 horas Luciana Zavattaro presenta su libro Pacto de hogueras en el Auditorio D. Valeria Di Croce presenta su libro El arca de Milei: ¿Cómo y con quién construyó su poder? en el Auditorio B. Y Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami presentan su libro Los Oesterheld en el Auditorio A.

A las 17.00 se realiza la charla a cargo de Ezequiel Ipar y Javier Balsa «Crisis de la democracia y disputas por la hegemonía» en el Auditorio E.

En el Auditorio D el tema será «Educación Ambiental e Intercultural desde el Pensamiento Crítico Latinoamericano» y “Educación ambiental, formación docente y TICs” a cargo de Silvina Corbetta.

“¿En qué idioma contar la historia?” será una conversacion sobre las novelas Agustina Paz de Emilio Jurado Naón y El último moscovita de Sebastián Menegaz en el Auditorio C.

Y en simultáneo «Tenemos las máquinas y las lecturas». Con la participación de Cynthia Edul, Giuliana Migale Rocco y Cynthia Rimsky en el Auditorio B y «Cultura y Memoria» por el Taller Municipal de Danza y Ballet Folklórico Estilizado en el Auditorio A.

A las 18.00, Francisco Cantamutto, Martín Schorr y Andrés Wainer presentan su libro Con exportar más no alcanza en el Auditorio E.

Tomás Baliña presenta el Manual de gestión de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), colección Ciencia Abierta de UNAHUR en el Auditorio C.

Charla sobre vida y obra de Osvaldo Bayer con la participación de de Cecilia Rossetto, Rodolfo Braceli y Bruno Nápoli en el Auditorio B.

Y por último «Lectura» de Juan Solá y Nina Ferrari en el Auditorio A.

A las 19 La importancia de cuidarnos. Una charla sobre literatura y Educación Sexual Integral a cargo de la escritora Claudia Irala en el Auditorio D. Al mismo tiempo, lectura a cargo del Taller Literario Brotando Letras que coordina Charlie Di Palma en el Auditorio C. Y por último «Literatura y experiencia», una charla a cargo del escritor Pablo Ramos en el Auditorio A.

Y a las 20.00 horas cierra la Feria del Libro de Hurlingham el archi conocido Felipe Pigna quien presenta su primera novela Conspiración en Londres en el Auditorio A.

El archi conocido historiador Felipe Pigna cierra la Feria del Libro de Hurlingham

