Morón homenajeó a los Veteranos de Malvinas con una bicicleteada por puntos históricos del distrito y un acto en la Plaza San Martín donde se reconoció a los excombatientes.

Bajo la consigna «Malvinas nos une», Morón homenajeó a los Veteranos de Malvinas y se reafirmó el reclamo por la soberanía argentina sobre las islas.

La bicicleteada comenzó en Casa Malvinas – Centro de Veteranos de Guerra Morón y recorrió espacios vinculados a la memoria del conflicto de 1982, como el mural artístico “Gol de Maradona a los ingleses” y la Plazoleta Héroes del Crucero ARA General Belgrano.

- SUSCRIBITE GRATIS -

La bicicleteada por Morón y los puntos recordatorios a la gesta de Malvinas

Durante el homenaje, el intendente de Morón, Lucas Ghi, afirmó: “Creemos que el reclamo malvinero no debe ser solo una evocación emotiva sobre un pasado inalterable, sino un compromiso irrenunciable con el futuro y un imperativo ético para quienes estamos aquí y para quienes nos sucederán».

Y no ahorró críticas al Presidente de la Nación Javier Milei primero porque no integró a los ex combatientes al acto que organizó Casa de Gobierno, y después por lo bizarro de sus palabras cuando dijo que Argentina crecería tanto, sería una potencia, y entonces los mismos habitantes de Malvinas querrán ser argentinos.

El intendente Lucas Ghi y la Secretaria de la Unidad Intendente Estefanía Franco antes de comenzar la bicicleteada

También habló de pasar del neologismo “malvinisar», que se refiere a recuperar la memoria y reclamar por nuestra soberanía palabra cuyo uso comenzó a incorporarse durante la apertura democracia ya que la dictadura que nos llevó a la guerra silenció el conflicto bélico luego de una rendición incondicionala. Lucas Ghi retomó el neologismo que justo apareció ayer «malvisanar» de la boca del al psicólogo Pablo Melicchio para rechazar las expresiones del líder libertario. “Creo inclusive que no es democrático decir eso de la autodeterminación: esos principios no son mayoritarios en el sentir del pueblo argentino”, criticó Ghi.

“La enorme mayoría del pueblo argentino no está dispuesto a mirar pasivamente cómo se entregan años de lucha política, diplomática, cultural pero sobre todo cómo se entrega la sangre, el dolor, la angustia, la pérdida de nuestros héroes”, finalizó.

Y concluyó: “La guerra fue un conflicto precipitado por una dictadura genocida que recurrió a esta estrategia para perpetuarse en el poder. Por eso, hoy reafirmamos nuestro compromiso y expresamos nuestro eterno agradecimiento a los veteranos, tanto por lo que hicieron en aquel entonces como por lo que siguen haciendo día a día. ‘Malvinas nos une’, nos decía Edgardo Esteban. Debe seguir uniéndonos, hoy más que nunca”.

Por otro año, Reynaldo Arce, Presidente del Centro de Veteranos de Malvinas, dijo que “año a año se genera otro clima y la gente va entendiendo mucho más sobre lo que es Malvinas. Esta vez hicimos una bicicleteada, con 800 personas vibrando en la calle con banderas argentinas, y eso es súper importante”, destacó Reynaldo Arce, presidente del Centro de Veteranos de Morón. “Eso es memoria activa”, agregó, al tiempo que calificó como “una falta de respeto” el discurso del Presidente Javier Milei.

A la derecha Reynaldo Arce Presidente del Centro de Veteranos

Y agregó: «nos impulsa mirar para adelante a los que dieron todo, hasta la vida misma, no es una fecha en el calendario, es un sentimiento que nos une el corazón. Fuimos a defender nuestra soberanía con 18 años, con escasos recursos y sin saber de qué se trataba la guerra. La guerra nos cambió para siempre».

«Cada día es una batalla contra el dolor y es una herida que nunca se va a cerrar -añadió Arce–. Pero no murieron en vano, siguen vivos en la causa que nos une a todos. Sabemos lo que es cargar con el peso de la memoria, sabemos lo que es mirar el cielo y preguntarnos porque nosotros volvimos y otros no, sabemos de los heridas en el alma, sabemos porque volver y encontrar el silencio.»

«Fueron 632 héroes que perdieron la vida por su compromiso con el país. Hoy fue un día fuera de gozo porque hicimos algo diferente. Fue fantástico. Gracias señor intendente. No fue una bicicleteada paseando por Morón sino ver decenas de familias, de niños, gritandonos gracias y flameando una bandera» describió Arce.

Los fallecidos fueron 323 durante el hundimiento del crucero General Belgrano y 326 en el archipiélago. Y ya son 454 los ex combatientes que se quitaron la vida, una tragedia que no cesa.

«Nuestra soberanía sigue siendo tomada por el Imperio (Británico) y la tenemos que recuperar y a todos gracias, gracias intendente que se puso las zapatillas, el pantaloncito corto y salió junto a nosotros. Gracias y viva la patria», finalizó Arce.

Como dato de color, el ex intendente de Morón, Martín Sabbatella y la diputada nacional Mónica Macha, ambos distanciados con el actual intendente Lucas Ghi junto al Secretario de Legal y Técnica, Hernán Sabbatella, y la titular de la Unidad Intendente, Estefanía Franco, distanciados estuvieron ubicados en la primera línea. Y hasta Lucas Ghi y Martín Sabbatella se dieron la mano.

Mónica Macha, Martín Sabbatella, Hernán Sabbatella y Lucas Ghi