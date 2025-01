Piden ayuda para Felipe Palagani, un bebé de 7 meses que se encuentra en el Hospital Italiano, en emergencia nacional esperando un trasplante de corazón.

Piden ayuda para un bebé. Felipe, empezó con una bronquiolitis y luego por una bacteria. Desde su familia, relataron que el niño «ingresó con una sepsis descompensado a la guardia, luego se verificó la afección del corazón, estuvo 15 días en el San Lucas Neuquén, lo derivaron a la Suizo Argentina donde estuvo 5 más y de ahí directamente pidieron el traslado al Italiano a la espera de un trasplante».

El diagnóstico es una miocardiopatia dilatada con disfunción severa del ventrículo izquierdo. Desde la semana pasada está conectado a ECMO después de sufrir una asistolia y un paro.

«El soporte no es un tratamiento, no se puede dejar por siempre, solo nos da más tiempo. Su corazón ya no responde, necesita un trasplante con urgencia para poder salir adelante», señalaron.

Su familia, mamá, papá y hermanito mayor se instalo en Buenos Aires para acompañar a Felipe y están viviendo en la Casita de Ronald Mc’donald. Por lo que solicitan donaciones al siguiente alias: Pamelandia.mp Titular: Pamela Domínguez.

Según señalaron, lo que no se utilice para la causa de Feli será utilizado para otras familias en la misma situación.

Desde su entorno pidieron ayuda para viralizar la situación y concientizar sobre la importancia de la Donación de órganos.