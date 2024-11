Es de Hurlingham, rescató a un perro y hoy corren juntos. Para contar esta emotiva historia primero hay que presentar a sus protagonistas: Nahuel Stelluto y su perro Renato a quien rescató hace cinco años. Desde entonces se volvieron inseparables.

(por Aldana Farinelli).- Es de Hurlingham, rescató a un perro y hoy corren juntos.

Hijo de Graciela y Roberto, hermano de Ayelén, Nahuel nació, se crió y vive en Hurlingham. De profesión comercio exterior. “Me gusta porque me permite conectar culturas, negociar acuerdos y contribuir al crecimiento de empresas Argentinas”, afirma el joven que afirma estar “explorando quien soy realmente”. En dicha búsqueda el yoga y la terapia fueron clave, pero también lo fue Renato.

“Nos adoptamos el 29 de junio de 2019”, recordó Nahuel. Esa noche, el joven regresaba en bicicleta por la Avenida Vergara cuando vio a Renato parado en la calle, sin saber que ese pequeño callejero le cambiaría la vida. “En un principio, pensé que podría morderme debido a su postura, pero en lugar de eso, comenzó a correr detrás de mí y me siguió hasta mi casa en Villa Club”.

Como por obra del destino, la lluvia hizo que Nahuel tomara la decisión de entrar a su casa a quien sería su compañero de carreras, y de vida. “Hice varias publicaciones en busca de su dueño, pero nadie lo reclamó, así que Renato se quedó conmigo”, sumó.

Fue en el 2021 cuando Stelluto comenzó a practicar la disciplina de canicross que es, nada más y nada menos que correr acompañado de su fiel amigo.

“Me hizo pasar más tiempo en la naturaleza, lo que ha tenido un impacto muy positivo en mí. Este deporte no solo me permite conectarme con el entorno, sino que también fortalece el vínculo con mi mascota. Esa conexión es invaluable; al correr juntos, compartimos momentos de alegría y complicidad que enriquecen nuestra relación”, celebró en diálogo con Diario Anticipos.

“Para mi el canicross es un estilo de vida que me dio la posibilidad de meter horas de naturaleza en mi rutina y eso genera una química en mi cuerpo que me da muchísima satisfacción”, afirmó Nahuel quien comparte sus días con su perro y su novia Carolina “quien me apoya y me inspira en este viaje”.

¿Cómo y cuándo comenzaste a incursionar en esta disciplina?

Antes de conocer la disciplina del canicross, yo salía a correr con mi mascota por mi cuenta. Esa experiencia me generó curiosidad y me llevó a buscar actividades al aire libre con perros, donde pudiera conectar con más gente que disfrutara de esto. Al buscar información, descubrí varias escuelas de canicross en Buenos Aires y otras provincias y decidí sumarme al Club de Mushing Chocolate. Comencé a practicar canicross en el 2021, en primera instancia porque mi mascota era muy activa y necesitaba una forma de ayudarle a descargar energía para que nuestra convivencia fuera más fácil.

¿Cómo es el entrenamiento?

El entrenamiento de canicross es importante que sea Planificado, que no sea tomado como una situación espontánea. La planificación en canicross no solo es esencial para el rendimiento, sino también para la salud y el bienestar de ambos. Empezar con dos sesiones semanales y aumentar gradualmente la carga de trabajo asegura que tanto el perro como el corredor estén preparados para disfrutar de este deporte de manera segura y efectiva.

Claro que para realizar esta actividad es importante tener realizar los chequeos veterinarios regulares, llevar una dieta equilibrada, hidratar al perro de forma correcta, estar atento a las condiciones del terreno y las temperaturas. Asimismo se requiere de pretal y linea de tiro y respetar los descansos del can.

En Argentina, el deporte crece año tras año. “Existe la Federación Argentina de Mushing, que tiene su campeonato nacional. Argentina también tiene varios binomios que representan al país en los campeonatos mundiales y también fue sede del último torneo continental el cual se disputó en Embalse, Córdoba. Se disputan torneos regionales, que son campeonatos provinciales”, explicó Stelluto.

El joven recomendó a quien quiera iniciarse en la disciplina que “se informe sobre el cuidado animal para poder realizar el deporte ya que tiene sus reglas de cuidado y bienestar animal”.

En el caso de Nahuel y Renato el canicross los llevó a Embalse, La Cruz, Santa Rosa de Calamuchita en Córdoba; Victoria en Santa Fe; Zapiola y Pilar en Buenos Aires.

Hoy, con cientos de kilómetros recorridos, el joven y su perro demostraron que, más allá de la competencia, su verdadera victoria es el lazo que han formado.

“Ya hace más de 5 años que estamos juntos, y muchas veces pienso en que el universo me cruzó a Renato para que me enseñe a vivir. Mi versión Post Renato me gusta más”, finalizó Nahuel.