Martín-Sabbatella-ya-tomó-partido-en-la-interna-del-PJ

La interna del PJ. Martín Sabbatella ya tomó partido. Las diferencias entre el Gobernador Axel Kicillof y la ex Presidenta impactan en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano. Los espacios políticos enfrentados también se encuentran en áreas claves de la gestión bonaerense. Cristina ya presentó lista para rivalizar con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

La interna del PJ. Martín Sabbatella, tres veces intendente de Morón y actual titular del COMIREC (Comité de Cuenca del Río Reconquista), salió a decir que «la presidencia de Cristina en el PJ es importante no sólo para el Partido Justicialista, sino también para el conjunto de la coalición porque es la fuerza más gravitante en todo el territorio nacional. Su conducción es garantía no solo de unidad, sino también del contenido, del rumbo, del sentido de esa unidad, para recuperar el camino de una Patria para todos y todas. Cristina ilumina el futuro, por eso, desde Nuevo Encuentro no nos da lo mismo quien presida al Justicialismo y estamos fervientemente comprometidos con que sea Cristina Fernández de Kirchner.»

Desde el conurbano también recibió el apoyo público y decidido de los intendentes Mayra Mendoza (Quilmes), Julián Álvarez (Lanús), Damián Selci (Hurlingham), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Mariel Fernández (Moreno), Ariel Sujarchuk (Escobar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas). El resto, por ahora, hizo silencio.

Por su parte, en la lista de Cristina Fernández de Kirchner hubo definiciones inesperadas. La lista de Cristina incluye a catamarqueña y ex gobernadora Lucía Corpacci y al tucumano y ex gobernador Luis Manzur castigando así a los actuales gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) por la cercanía que ambos sostienen con Javier Milei. De La Cámpora, sólo aparecen los senadores Anabel Fernández Sagasti y Wado De Pedro.

Pero también a varios intendentes del conurbano: Mariel Fernández (Moreno) como una de las vices y como conssejeros Gustavo Menéndez (Merlo), Leo Nardini (Malvinas Argentinas), Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Federico Susbielles (Bahía Blanca). Entre los consejeros se destacan el gobernador Sergio Uñac, el ex Ministro de Defensa, Agustín Rossi; el ex Ministro de Relaciones exteriores, Felipe Solá y Víctor Santa María, Secretario General del Gremio de Trabajadores de Edificios (Suterh).

Por su parte, Axel Kicillof volvió