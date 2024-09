Sabbatella definió a Cristina como la líder «más importante del campo popular” desde la Universidad Nacional del Oeste.

El presidente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella definió a Cristina como la líder «más importante del campo popular«. Lo hizo en la presentación de su clase magistral: “Sigue siendo la economía bimonetaria, estúpido”.

Asimismo, el presidente del COMIREC se refirió a la figura de la ex presidenta de la Nación y destacó que «su palabra siempre es esperada, no solo por quienes formamos parte del espacio que conduce, si no también por un gran porcentaje de la sociedad, que ve en sus ideas la alternativa al modelo de crueldad e insensibilidad que lleva adelante el gobierno de Milei”.

“Cristina es la representación de que otro camino es posible» agregó el ex intendente y continuó: «se puede construir un país más igualitario, una Argentina de crecimiento con inclusión donde nadie quede a la intemperie”.

“Lo es, porque ya lo hizo, en los que fueron sin duda los años más felices de nuestra historia reciente. Y es desde la potencia de esa historia, de esa memoria social positiva y de su rol en el presente, que hoy sigue iluminando el futuro”, finalizó.

Durante la presentación, Cristina Fernández se dirigió a la militancia: «Quiero decirles a todas, que estemos junto a los que más sufren, a los que más nos necesitan, con una palabra de aliento, con una palabra de ayuda, pero también con una palabra esclarecedora. La gente, los compañeros, el pueblo, la gente está con muchos problemas, muchos problemas, y por lo tanto muchas veces no tienen la posibilidad de ver las cosas con mayor claridad. Y tenemos que ayudar a todos. Y sin enojarnos con nadie, sin pelearnos con los que por ahí piensan de una manera o de otra, sino simplemente poder de vuelta comenzar a hablar de argentino a Argentina, de los problemas que tenemos, que son muchísimos, y que no se van a solucionar pisándole la cabeza a los pobres para darle más a los ricos».