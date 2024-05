Lucas-Ghi-le-respondió-a-Luis-Majul

- Anuncio -

«La ‘bicicleta’ del FISU en Morón, prometieron y prometieron obras», ironizó el periodista independiente Luis Majul sobre dinero girado a Lucas Ghi. Pero el jefe comunal de Morón no se quedó callado.

– Le dieron un cheque por 200 millones de mangos, ¿no? – pregunta Majul para darle pie a su compañero en estudio.

– El intendente lo que dijo es que se iban a hacer las obras. El convenio se firmó en noviembre de 2021. Pero las obras no empezaron -corrije su compañero-. Entonces que es lo hacen, como ellos saben que no existe nada, empiezan a atajarse. Recomendó adjuntar a la licitación pública 32/22 al proveedor Espacio SA por una suma de 358 millones de pesos, pero no se hizo nada», insiste el compañero de Majul y agrega: «qué dicen, que fracaso el procedimiento de licitación» en virtud «de la ecuación económica, o sea la culpa de (JavierI Mile se da por fracasado el llamado.»

– ¿Y dónde está el dinero? – cierra Majul el recorte que hizo Rodolfo Bentaverri @RodoBenta, militante de La Libertad Avanza.

Y el intendente de Morón Lucas Ghi, le responde desde su cuenta X: – Hola Luis, en principio lamento que ante la presunción de algo tan grave no me hayas dado lugar en la nota. Como lo que se deja entrever es un enorme perjuicio para el erario público cumplo en transmitir que el Estado Municipal no recibió ni un solo peso por esa obra ni del Fisu.

Y luego Ghi le da chanches a Majul para que se saque las ganas: «Cumplo en transmitir que el Estado Municipal No recibió ni un solo peso por esa obra ni del Fisu ni de ninguna instancia del Gobierno Nacional que gestionó hasta el 10 de diciembre pasado. La transparencia es un principio fundamental para nosotros y por eso quedo a disposición para lo que consideres».

Por supuesto que el mayor vocero de Javier Milei seguramente no le dará la oportunidad de qué se trató el convenio que jamás se efectivizó.

