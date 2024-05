- Anuncio -

El Grupo Werthein, el dueño de Radio Rivadavia y un grupo chileno disputan por quedarse con la emisora más grandes y de mayor audiencia del país.

Pelea por la compra de TELEFE. El grupo de capitales chilenos, NBCUniversal Comcast, el empresario local Gustavo Yankelevich, DirecTV (Grupo Werthein y más) y el holding local de medios Alpha Media (Radio Rivadavia y más) figuran entre los principales interesados por quedarse con Telefe.

El canal actualmente pertenece a Paramount Global y es el de mayor audiencia en la Argentina. Había comprado el canal en 300 millones de dólares y ahora lo vende por 120 millones de dólares.

Ahora, está en venta toda la cadena Paramount por lo cual todas las ofertas fueron rechazadas por la cadena norteamericana. La puja global es entre Skydance Media, que tuvo la opción para cerrar la transacción la semana pasada, Sony Pictures y el fondo de inversión Apollo. En total, Paramount Global tiene un valor de u$s26.000 millones.

Sin embargo, en Argentina, el multimedios norteamericano recibió propuestas para vender varias de sus señales ubicadas en el interior del país ya que luego de haber adquirido Telefe en 2016 como parte de la fusión de Viacom y CBS, Paramount comenzó a desprenderse de activos que operaba en provincias como pasó con Canal 8 de Tucumán y Canal 11 de Salta.

Telefe Rosario, ex Canal 5, hay iniciado conversaciones con los hermanos Vignati, dueños del Grupo Plus, el multimedio rosarino integrado por Radio Sí, el portal Rosario Plus y un canal de streaming.

«Telefe es una cadena de transmisión con sede en Buenos Aires que llega al 95% de los hogares en Argentina. Sus estudios producen más de 3.000 horas de contenido de video en español al año, que se distribuyen en ocho canales regionales. Produce siete de los 10 programas más vistos que se transmiten en el ámbito local. Y también gestiona un catálogo de más de 33.000 horas de contenidos», dice la página oficial de Paramount Global aunque es incomprobable.

Sí es cierto que Paramount está conformada por Paramount Streaming, Paramount Media Networks, Paramount International Networks, Paramount Global Content Licensing y Paramount Consumer Products.

El dueño de Alpha Media, Marcelo Fígoli, uno de los interesados se posiciona como el más firme para sumar un canal provincial su cadena de radios y revistas como Rock & Pop; Radio Rivadavia; Metro; Splendid; Blue, La 550; Info 95.5; La Uno; Noticias Argentinas; Newsweek y El Ojo del Arte.

Marcelo Fígoli a su vez es el dueño de la mayor productora artística del país: Fenix Entertainment Group. Y además del Parque de la Costa y el Club Burgos, de la segunda división española de fútbol.

El Grupo Werthein en noviembre del 2021 tomó el control del 100% del capital de Vrio, la compañía que ofrece servicios de contenido en vivo y On Demand a través de DirecTV Latin para América y el Caribe y que posee 11 millones de suscriptores.

