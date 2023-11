- Publicidad -

Este viernes 01/12 de 09:00 a 17:00hs, habrá una jornada con testeo gratis de VIH. Se trata de una jornada abierta de concientización en el marco del Día Mundial del VIH/SIDA.

Testeo gratis de VIH en la Plaza 20 de Febrero ubicada en Las Heras y Zufriategui de Ituzaingó. Durante el encuentro, se realizarán testeos rápidos y gratuitos de VIH y sífilis, y se brindará información sobre la prevención y el tratamiento oportuno de dichas enfermedades.

Cabe destacar que no se requiere inscripción previa y los testeos serán realizados por orden de llegada.

Lo que tenés que saber del VIH

Lo primero que se debe aclarar es que el VIH no es igual al SIDA. Éste último es la etapa avanzada de la infección por el VIH que afecta a las personas que no acceden al tratamiento. En esos casos, las defensas se debilitan y el cuerpo adquiere enfermedades que una persona con defensas intactas no tiene. La mayoría son producidas por distintos tipos de hongos, parásitos, bacterias, entre otras.

La detección temprana es fundamental para acceder a un tratamiento y mejorar la calidad de vida.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina 140.800 personas viven con VIH y cada año se notifican 5.300 casos nuevos. Es fundamental cuidarse de manera adecuada para evitar contraer el virus. Los únicos métodos anticonceptivos que actúan como barrera ante el VIH y otras infecciones de transmisión sexual son el preservativo masculino y femenino y el campo de látex.

¿Cómo se transmite el VIH?

A través de relaciones sexuales sin uso de preservativo y/o campo de látex , ya sea vía oral, vaginal y/o anal.

, ya sea vía oral, vaginal y/o anal. Durante el intercambio de fluidos vaginales, rectales, pre seminales, semen y/o sangre.

vaginales, rectales, pre seminales, semen y/o sangre. Durante el embarazo, parto o lactancia , si no se cuenta con el diagnóstico y tratamiento adecuado.

, si no se cuenta con el diagnóstico y tratamiento adecuado. Por compartir jeringas u objetos cortantes.