Llega la cuarta edición del Festival de Cine en Hurlingham. Se trata del FestiHur que tendrá lugar del 28 de septiembre al 1 de octubre con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural «Leopoldo Marechal».
El espacio cultural ubicado en Av. Gdor. Vergara 2396, será escenario de la cuarta edición del Festival de Cine. En total serán cinco competencias oficiales: Competencia de Largometrajes de Ficción, Competencia de Largometrajes Documental, Competencia de Cortometrajes de ficción, documentales y animación.
¿Quiénes integran el jurado? Tomas Guarnaccia, Martina Matzkin y Nathalia Oliveira. Por otro lado, el jurado de la competencia de largometrajes estará conformado por Nestor Frenkel, Melisa Liebenthal y Daniel Gagliano.
Durante los cuatro días de realización del Festival, se llevará a cabo la 3ª edición del Hurlingham Film Lab, espacio dedicado a fomentar el crecimiento de proyectos de largometraje en etapa de desarrollo, el cual poseerá un equipo de tutores conformado por el director Nicolás Aponte Aragon Gutter, la productora Valeria Forster y el guionista Nicolas Teté.
La gala de inauguración será el jueves 28 de septiembre a las 19hs con la presencia de invitados especiales y la proyección de “El Método Tangalanga” de Mateo Bendesky como Película de Apertura.
A continuación, les presentamos toda la programación de la 4ª edición del FESTIHUR:
DÍA 1: JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE
- 15:00: HURLINGHAM FILM LAB. TUTORÍA DE GUIÓN CON NICOLAS TETÉ (ONLINE)
- 19:00: CÓCTEL & CEREMONIA DE APERTURA
- 20:00: PANORAMA LOCAL: «ELLAS» (C), DE LAURO RACOSKY
- 21:00: PELICULA DE APERTURA. «EL MÉTODO TANGALANGA», DE MATEO BENDESKY (ARGENTINA)
DIA 2: VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE
•15:00: HURLINGHAM FILM LAB. TUTORÍA DE DIRECCIÓN CON NICOLÁS APONTE ARAGÓN GÜTTER (ONLINE)
•18:00: COMPETENCIA OFICIAL DE LARGOMETRAJES/FICCIÓN: «HÉKATE», DE NADIA BENEDICTO (ARGENTINA)
•19:30: COMPETENCIA OFICIAL DE CORTOMETRAJES | Bloque 1:
– «FAMILIAR», DE IVÁN DJEREDJIAN (ARGENTINA)
– «TRAS LAS GRIETAS», DE NAHUEL DURÁN & CLAUDIA RISCO ZURITA (ARGENTINA)
– «THE GOLD TEETH», DE ALIREZA KAZEMIPOUR (CANADÁ)
– «OJO-PIEL», DE FANNY LEIVA TORRES (CHILE)
•20:00: COMPETENCIA OFICIAL DE LARGOMETRAJES/FICCIÓN: «SUBLIME», DE MARIANO BIASÍN (ARGENTINA)
•22:00: COMPETENCIA OFICIAL DE LARGOMETRAJES/FICCIÓN: «VODKA», DE TOMÁS GUIÑAZÚ (ARGENTINA)
DÍA 3: SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE
- 14:00: COMPETENCIA OFICIAL DE LARGOMETRAJES/FICCION: «LA PAMPA», DE DORIAN FERNÁNDEZ-MORIS (PERÚ)
- 15:00: HURLINGHAM FILM LAB. TUTORIA DE PRODUCCIÓN CON VALERIA FORSTER (ONLINE)
- 16:00: COMPETENCIA OFICIAL DE LARGOMETRAJES/DOCUMENTAL: «LLAMARADA», DE ALEJANDRA ALMIRÓN (ARGENTINA)
- 17:30: PRESENTACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA MUNICIPAL
- 18:00: CHARLA SOBRE ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN DE PELÍCULAS EN FESTIVALES CON LUCIANA ABAD
- 18:30: COMPETENCIA OFICIAL DE VIDEOMINUTOS | BLOQUE 1:
– «CARLIN EL MANCO», DE PABLO CASTILLO OROZCO
– «LOS ÁRBOLES DE LA VIDA», DE MADELEINE CABRAL
– «LA TERCERA», DE EMANUEL BESADA
– «MELOVÍAS», DE VALENTINA BELLONI
– «DECISIONES», DE LUCAS DOMÍNGUEZ
– «THE MONSTER IN THE BOTTLE», DE JUAN MANUEL VICENTE, MAURICIO COSTAS ROBERTS, CANDIDO CIARI & BENJAMÍN CICALA
– «ESTEREOTIPOS», DE MORENA ZINOVICH, CELESTE ALGARAÑAZ, BIANCA GEREZ & MELANY CORONEL
– «LA MÁSCARA», DE VALENTINA CUBILLA, GUADALUPE PRADAS, MORA DIFONTI & KIARA MOLINA
– «SUPERACIONES», DE MILAGROS PINI, MAURO MÁRQUEZ, JULIETA BARICOLA & TATIANO MIÑO
– «A LA DERIVA», DE SANTA SANTILLÁN, JOSÍAS FARFÁN, MATEO ROJAS, EZEQUIEL RAMOS & FRANCO HERRERA
- 19:00: COMPETENCIA OFICIAL «PANORAMA LOCAL» | BLOQUE 1:
– «ESTUDIO 5», DE CAMILA GIRAUD
– «CHESTER», DE GONZALO SALAYA
– «SEGUI MIRANDO», DE EMANUEL VÁZQUEZ SANTANA
– «FLORENCIA», DE AGUSTINA ALGARBE
- 20:00: COMPETENCIA OFICIAL DE CORTOMETRAJES | Bloque 2
– «RECREO», DE ALEJANDRO GIORLANDO (ARGENTINA)
– «TURNO NOCHE», DE SANTIAGO LAGO (ARGENTINA)
– «MAREA MUERTA», DE FABIÁN PINO (CHILE)
– «YILKILAR: THE LONELY HORSES OF ANATOLIA», DE ÖZER KANBUROĞLU (TURQUÍA)
- 21:00: COMPETENCIA OFICIAL DE LARGOMETRAJES/DOCUMENTAL: «LOS PAISAJES», DE HERNÁN GABRIEL FERNÁNDEZ (ARGENTINA)
DÍA 4: DOMINGO 1 DE OCTUBRE
- 14:00: COMPETENCIA OFICIAL DE LARGOMETRAJES/DOCUMENTAL: «EL ARPONERO», DE MIRKO STOPAR (NORUEGA/ARGENTINA)
- 16:00: COMPETENCIA OFICIAL DE LARGOMETRAJES/DOCUMENTAL: «CRUZAR EL MURO», DE FABIO VALLARELLI & MERCEDES ESCUSOL SÁEZ (ARGENTINA)
- 17:00: COMPETENCIA OFICIAL DE CORTOMETRAJES/ANIMACIÓN:
– «TECHO DE CRISTAL», DE LILIANA ROMERO (ARGENTINA)
– «HUELLAS», DE CARMEN DEL ROSARIO GARZÓN (ARGENTINA)
– «CARLOS MONTAÑA», DE ITATÍ ROMERO (ARGENTINA)
– «MIEDO», DE FERNANDA RIBEIZ (ARGENTINA)
– «LEONOR», DE RUBÉN TADEO (ESPAÑA)
- 17:30: COMPETENCIA OFICIAL DE CORTOMETRAJES | Bloque 3:
– «REBELADO», DE EDUARDO IGOLNIKOW (ARGENTINA)
– «MALCRIADA», DE FLORENCIA CALCAGNO (ARGENTINA)
– «FATIH THE CONQUEROR», DE ONUR YAGIZ (FRANCIA)
– «ALFONSO DOESN’T LIVE HERE ANYMORE”, DE DANI PLANAS LABAD & ALEJANDRO FABBRI (ESPAÑA)
18:00: MUESTRA DE ALUMNOS DEL TALLER DE CINE DE HURLINGHAM
- 18:30: COMPETENCIA OFICIAL DE VIDEOMINUTOS | BLOQUE 2:
– «POLÍMEROS», DE KAREN ACUÑA, MARIANELA GIMÉNEZ, BIANCA GALARZA, GERALDINE LUGO & BENJAMÍN CARRIZO
– «AUDAD», DE LEILA DI NOLFO, JULIETA FUENTES, PILAR FUENTES & ALEXANDER MENDOZA
– «COSTRUYENDO AVENTURAS», DE VALENTINA BENÍTEZ, ROCÍO BONINI, YUTHIEL SANTILLÁN & LEANDRO GIRARD
– «OTRO DIA DE TRABAJO», DE DIEGO CALANI, VALENTINA SAAVEDRA, JOEL QUISPE Y VALENTÍN CENTURIÓN
– «A CAUSA DEL OLVIDO», DE DOROTHY RIBEIRO, LEANDRO BENÍTEZ, NAHIARA GUANCA & AGUSTÍN PAZ
– «ABSORTO», DE ANDRÉS FARÍAS, LAUTARO YOBANI, LAUTARO BRAVO & JOAQUÍN NAVARRETE
– «SUEÑOS INTERRUMPIDOS», DE TIZIANA DE BELLA, SOFÍA FRANCO & MILENA BRIOZZO
- 19:00: COMPETENCIA OFICIAL «PANORAMA LOCAL» | BLOQUE 2:
– «CARGA ANIMAL», DE IVÁN CRUZ BUSTINDUY SANFURGO
– «MI AMOR TAMBIÉN SE AHOGA», DE DAVID PORTILLO
– «LA DOBLE MORAL DEL PAN», DE LEANDRO GHERSI
– «REMEDIOS PARA EL DOLOR DE CABEZA», DE LUCAS ROSSINI
- 20:00: PREMIACIÓN & CEREMONIA DE CIERRE