- Publicidad -

Julio Horacio Yuyo Barragán es considerado el primer hacker argentino. Nació en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y en 1978, con 21 años, trabajaba como gerente en una sucursal de Aerolíneas Argentinas ubicadas en Concordia, localidad de la misma provincia. Como gerente tenía algunos beneficios como pasajes gratis o descuentos de todo tipo y supo aprovecharlo hasta el exceso.



¿Quién fue el primer hacker argentino? Yuyo Barragán fue el hombre que abrió el camino y todo porque tenía una novia en Caracas, Venezuela, por lo cual deseaba viajar más seguido para verla. Entonces descubrió que el sistema de ventas que Aerolíneas Argentina funcionaba simplemente a través de una teletipo o telex y Yuyo Barragán aprendió manejar de inmediato para emitir pasajes a su favor sin que queden registrados en la sucursal. La operación, hasta acá no era nada del otro mundo. Barragán era Generente de una Sucursal y tenía el Telex a su disposición. Pero si hizo magia al hacer desaparecer el pasaje de todo el recorrido de verificación.

Yuyo Barragán y una de sus pocas fotos que hay

¿Cómo era el procedimiento? Al igual que ahora cono tecnología digital, en aquellos tiempos Aerolíneas Argentinas vendía pasajes en todo el mundo. Así que alguién compraba un pasaje en Madrid de Aerolíneas Argentinas, se lo podían emitir desde Argentina. Cuando esto ocurría, Yuyo tenía que informar a la Sede Santa Fé, la Sede Santa Fé a la Central Buenos Aires y la Central Buenos Aires a Sistema Internacional de Telecomunicaciones Aeronáticas (SITA). Esta última companía, SITA, procesaba todas las reservas de pasajes hechos de todas las empresas radicadas en Argentina. Luego de la verificación, lo enviaba a la Sucursal Inglaterra, de la Sucursal Inglaterra a la Central de Estados Unidos y al fin se emitía el pasaje en el punto de Argentina o en el exterior, al comprador.

Aerolíneas Argentinas, la empresa con que operaba Yuyo Barragán

Esta maraña de controles ayudo a Yuyo Barragán. Parecía un control seguro, pero a causa del inmenso recorrido, Yuyo Barragán supo saltearse todos los controles que existían en el país. ¿Por qué lo hizo? Todo comenzó con fallas en el sistema. El principal problema era que la comunicación inicial de la Sucursal Concordia con la Cabecera Santa Fé para que lo envíe a la Central Buenos Aires, normalmente no andaba o estaba completamente saturada la comunicación y Yuyo Barragán no podía perder la venta porque ganaba a comisión.

- SUSCRIBITE GRATIS -

Así era un telex o teletipo que transmitia en clave información

Entonces, de tanto investigar, descubre un truco por el cual emitía el pasaje y directamente lo envíaba al Sistema Internacional de Telecomunicaciones Aeronáticas (SITA). Y acá aparece la primera transgresión, no lo hacía como la Sucursal Concordia, ni a la Cabecera Santa Fé, ni la Central Buenos Aires, sino que direcamente ingresaba el pasaje al SITA.

¿Quién fue el primer hacker argentino?

Es imposible explicar cómo lo logró, pero en la Central SITA, al falsear los mensajes del Teletipo, estaban convencidos que llegaban desde la Central Buenos Aires. Por lo cual, el primer hacker argentino, como sucedió en el resto del mundo, logró una falsificación, en este caso de pasajes de avión. Ni de billetes, ni de cuadros, ni de monedas antiguas, sino de pasajes de avión.

Claro que antes investigó y averiguo todos los códigos y claves aéreas que necesitaba para hacer esta falsificación y finalmente, un día, se sambulló en la tecnología de su época y recibió la confirmación de que tenía un pasaje disponible a Caracas, Venezuela, sin que Yuyo Barragán emitiera un peso.

¿Quién fue el primer hacker argentino?

De regreso, se dio cuenta que podía viajar por el mundo ya que nadie se había dado cuenta de lo que había hecho. Así que empezó a viajar gratis por Aerolíneas Argentinas y cuanto más viajaba mejor maneja el sistema de falsificación de pasajes. Así que encaró otros destinos a como Hong Kong o Tokio. Incluso mejoró la ubicación dentro del avión viajando en primera. ¿Cómo lo hizo? Falsificaba un mensaje de Aerolíneas Argentinas con la teletipo y lo envíaba a otra aerolínea, ni importa cual, para decirle que no podían trasladar a Julio Horacio Barragán porque habían vendido todos los pasajes o tenían demoras y solicitaba en nombre de Aerolíneas Argentina el lugar más cómodo que tuviera la otra empresa para viajar ya que era el Embajador de San Petesburgo.

Eran épocas que el mundo no funcionaba con la velocidad que funciona ahora. Todo era mucho más lento, el soporte era papel, y las verificaciones se hacían a mano. Por otro lado, en aquellos tiempos, los aviones normalmente no iban llenos, siempre contaba con uno, dos o tres y más asientos vacíos, ni que hablar en Primera Clase.

Eran tiempos en los cuales si tu vuelo se demoraba o se suspendía por algún motivo, te pasaban al vuelo más cercano aunque sea de otra compañía y como eso era algo bastante normal, a Yuyo Barragán le venía como anillo al dedo para falsificar los mensajes.

Otra de las pocas imágenes de Yuyo Barragán

¿Quién fue el primer hacker argentino?

A Yuyo Barragán lo despiden de su trabajo en 1979, pero quería seguir viendo a su novia en Caracas así que se compró un télex y siguió generando pasajes para ir a visitarla, incluso comenzó a vender pasajes a mitad de precio y así fue que comenzó a vivir a costa de las aerolíneas. De a poco empezó a entender cada vez más el sistema de ventas y no sólo de la reserva de pasajes sino de cómo se hacía un pedido completo de pasajes. Por ejemplo, descubrió que podía hacer que a un pasajero le sirvan cierta comida. Tenía vía libre para hacer cualquier cosa y empezó a tener una vida increíble. Viajaba con amigos a todos lados y vivía las cosas más locas que te puedas imaginar.

En una ocasión, junto a un amigo, se quedaron sin plata durante un fin de semana largo en Brasil: todos los bancos estaban cerrados y no podían extraer dinero, por lo cual no tenían dónde quedarse a dormir, y ni siquiera dónde comer. Pero Yuyo Barragán ya tenía años de experiencia y lo resolvió a su manera. Le dijo a su amigo que podía sacar pasajes para pasarse tres días a bordo de un avión en Primera Clase y entonces podrían ver una película, comer y dormir a gusto. Y así lo hizo. Sacó algunos cálculos en cuanto a los horarios y amitió pasajes ida y vuelta a Japón con las suficientes escalas como para estar en Brasil el lunes a la mañana e ir al banco.

Río de Janeiro, Brasil

Se pasaron todo el fin de semana largo arriba de un avión en primera clase tomando champagne y comiendo caviar. En otra ocasión hizo una competencia de shots de vodka con un ruso o embajador nadie sabe de dónde, que estaba al lado de él en el avión y los tuvieron que bajar a ambos en coma alcohólico.

¿Quién fue el primer hacker argentino?

Yuyo Barragán era un personaje surrealista. Su cabeza no funcionaba como la del resto del mundo y constantemente se inventaba fantasías pero que en ocasiones se transformaban en realidad. En una ocasión, con pasaporte colombiano falso, otras de sus «habilidades», alquiló un auto para no devorlo nunca más. O sea, le costaba distinguier la realidad y de la ficción.

Hay documento que prueban que ayudó en la Guerra de Malvinas llenando aviones británicos con pasajes falsos que no

existían para molestar al enemigo. Pero solo eso hay: un documento.

Y como en toda fiesta, en un momento se prenden las luces. La primera vez que lo detuvieron en argentina fue en 1982, cuando pidió un pasaje Rosario – Tel Aviv. Una aerolínea se dio cuenta que había algo raro y entonces Yuyo Barragán decidió huir a Brasil y al volver fue indagado.

La segunda detención fue en 1983 cuando fue arreglar un Rolex que había recibido como parte de pago de unos pasajes. No pudo justificar cómo lo había comprado frente al dueño de una importante relojería de Bueno Aires y terminó detenido. Finalmente, luego de largo interrogatorio, tuvo que confesar cómo «se ganaba la vida». La policía no le creyó así que de la joyería tuvieron que ir a la Comisaría para que Yuyo Barragán demuestre qué podía hacer con Telex y lo hizo. Pero sólo esetuvo detenido 4 días detenido. Salió en libertad ya que ninguna compañía aérea quiso presentar cargos porque sería perder credibilidad ante sus clientes.

Y de ahí a la fama, tanta que apareció en el programa de Susana Giménez en reiteradas ocasiones, para ser entrevistado bajo un pasamontañas.

Pero al editarse el libro «Los Llaneros Solitarios» del nacido y criado en Castelar, Fernando Bonsembiante, donde se hablaba de distintos hackers argentinos, ya dejó de cubrirse el rostro.

Fernando Bonsembiante, fue un vecino y hacker de Castelar. En Los Llaneros Solitarios cuenta las trangresiones de Yuyo Barragán.

Tuvo su tercera y más conocida detención y la historia es la siguiente: En 1993, Los Pericos tenían que hacer una gira por américa y habían sido invitados a un Festival en Jamaica. El manager de la banda conoce a Yuyo Barragán y consigue que le vendiera unos pasajes a un precio bastante razonable. No regalados, pero eran más baratos de lo que se podía conseguir en cualquier aerolínea. Gracias a eso viajaron de La Paz, Bolivia, a Caracas, Venuezela y de Caracas, Venezuela, a Miami, EEUU, para recién llegar a Jamaica. Pero a la banda no le terminaba de cerrar la compra. Se preguntaban por qué algunos integrantes iban en primera clase y otros no; o por qué algunos integrantes de la banda tenían pasajes de otra compañía. Era todo bastante raro.

La Banda Los Pericos llegó a viajar con pasajes de Yuyo Barragán

Cuando emprenden la vuelta, Los Pericos salen de Jamaica, llegan a Miami y surge un problema. Los pasajes no estaban, entonces se contactan con su Yuyo Barragán que envía una persona de confianza hasta Miami con los pasajes físicos para que se los entrega a la banda. Pero faltaban minutos para que su vuelo salga y con cada vez menos tiempo, la banda preocupada empieza a ponerse nerviosa y le piden a las autoridades del aeropuerto que anuncien por megáfono el nombre del hombre de confianza de Yuyo Barragán para avisarle que lo están esperando y que urgente que aparezca una determinada puerta de embarque para que les dé los pasajes. El problema fue que cuando llegó la persona de confianza de Yuyo Barragán y escuchó su nombre por los megáfonos, se puso paranoico, pensó que era una trampa, que la policía había descubierto los pasajes falsificados y se fue con los nuevos pasajes. Toda la banda se quedó varada en Miami y tuvo que arreglar el tema de los pasajes por su cuenta.

Cuando Los Pericos vuelven a Buenos Aires, se armó un revuelo tremendo. La Policía Federal buscaba al manager de la banda por haber comprado pasajes truchos, cosa que él en ese momento no sabía. Por lo tanto, se declara inocente y da el nombre del vendedor: Yuyo Barragán. Detienen al hacker y el manager de Los Pericos lo señala en rueda de reconocimiento. La Policía Federal inicia una investigación en donde luego de un allanamiento se encuentra con pasajes falsificados, pero también, tarjetas de crédito robadas. Y ahora sí pasa un tiempo en la Cárcel de Caseros.

El 6 de marzo de 2009, Yuyo Barragán sube un video para hablar de la traición de un amgio y en off dice específicamente que se va a morir y el 1° de agosto de 2013, cuatro años después de ese vídeo, Yuyo Barragán fallece en libertad a causa de una enfermedad terminal.