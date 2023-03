- Publicidad -

Ezequiel Campa llega a Hurlingham con su show «Si pero no» el jueves 23 de marzo en El Galpón ubicado en Av. Roca 1271 a las 21:00.

Ezequiel Campa es un actor y comediante argentino. Comenzó su carrera en el stand up en 2003. Fue parte del show Pare De Sufrir y Agraciados y en 2009 comenzó a trabajar con la comediante Malena Pichot, con quien presentó varios espectáculos en Buenos Aires y distintas ciudades de Argentina, Uruguay, Chile y Estados Unidos.

En 2014 participa en el New York Comedy Festival, uno de los festivales de stand up más importantes, que ese año contó con la participación de Bill Cosby, Amy Schumer, Bill Maher, Marc Maron, Maria Bamford y Chris D’Elia. En 2015 se presentó por segunda vez en el New York Comedy Festival en el mítico teatro Carolines on Broadway.

Desde 2015 ha estrenado distintos shows de stand up en formato unipersonal, como Campa Stand Up, Formato Verano, Jugo y Confusión, con los que nuevamente se presenta en Buenos Aires y distintas ciudades de Argentina y otros países.

En 2016 y 2017 grabó dos especiales para la cadena Comedy Central Latinoamérica. En 2017 fue una de las figuras principales del primer Buenos Aires Comedy Fest, organizado por Comedy Central Latinoamérica y que contó con la participación de Sebastián Wainraich, Dalia Gutmann y Fernando Sanjiao, entre otros.

También en 2017 fue parte de la edición colombiana del mismo festival, realizada en Medellín.

Las entradas se pueden sacar haciendo Clic Aquí.