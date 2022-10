- Publicidad -

¿Cuándo será la nueva edición de Vení al Teatro? Los martes 11, 18 y 25, desde las 13 y hasta agotar disponibilidad, en Tickets BS AS, en Diagonal Norte y Cerrito, CABA.

¿Qué espectáculos entran en la nueva edición de Vení al Teatro? Los principales espectáculos de la escena porteña serán parte de la nueva edición de VENÍ AL TEATRO con descuentos del 60 al 90% del valor de sus entradas.

La campaña se realizará todos los martes de octubre en TICKETS BS AS ubicado en Diagonal Norte y Cerrito y contempla 80 títulos en cartel.

En total habrá 10.000 entradas con descuentos, pero ¿Cómo funcionará? Se entregarán bonos a $200 para el espectáculo elegido en sus funciones de esa misma semana, hasta agotar disponibilidad.

- SUSCRIBITE GRATIS -

Se podrán retirar hasta dos bonos por persona presentando DNI. Al presentar el bono en la boletería de la sala del espectáculo seleccionado, se accederá a la entrada con un descuento único que irá del 60% al 90% según espectáculo.

¿Qué espectáculos hay adheridos?

APOLO

El Método Moldavsky

ASTRAL

Experiencia Tita

ASTROS

Inferno

Las irresponsables

Oh Dios Mio

CHACAREREAN

El amateur

Masteraraoz

Un judío común y corriente

EL NACIONAL

El equilibrista

Inmaduros

Urban Splendor

LA CASONA

Mi suegra o yo

LICEO

Piaf

LOLA MEMBRIVES

Los Bonobos

LUNA PARK

Palito Ortega

MAIPO

Come from away

METROPOLITAN SURA

El cuarto de Verónica

Las chicas de la culpa

Lic. Cecilia Ce – Beer and sex night

Madres

Petróleo

Regreso en patagonia

Tarascones

Una casa llena de agua

Yo soy mi propia mujer

MOVISTAR ARENA

Babasónicos

Drácula, el musical

MULTIESCENA

Bolero in jazz

Casa duarte

Celos de remate

Desconciertados Allegro Vivace

El bañero

El destino bar

El pan de la locura

La guerra de las cuatro batallas

La pulga en la oreja

Las dos reinas

Que hice yo

Recontra P

Un mundo chiquito

Yo soy tu amigo infiel

MULTITABARIS COMAFI

Brujas

Lección de anatomía

Tijeras salvajes

MULTITEATRO COMAFI

Me duele una mujer

Perdida mente

Toc Toc

Vamos a contar mentiras

OPERA

Rombai, resiliencia tour

PASEO LA PLAZA

Dalia Gutmann – Cosa de minas 2

El método Gronholm

Fede Cyrulnik – Stand up comedy show

Feli de la Garma – Mi vida soñada

Fernando Sanjiao – solo

Inestable

Juampi Gonzalez – Soltero

La desgracia

Luly – El tóxico de mi vida

Martin Pugliese – Sinatra

Mi madre mi novia yo

PICADERO

Azul y la navidad

El loco y la camisa

Laponia

Los gestos bárbaros

Mamá está más chiquita

Martín Dardik – El trinche

Momi Giardina – Cualquier cosa te llamamos

Nanutria – El showcito

PICADILLY

5gays .com – Despedida de soltero

Cómo evitar enamorarse de un boludo

Cuerdas

Despojo, una comedia familiarmente bipolar

Radojka

POLITEAMA

La verdad

REGINA

Ana es luz

Costa esta de fiesta

Dady Brieva el mago del tiempo

Los secretos del clan

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al WhatsApp de la redacción haciendo clic en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía Twitter haciendo clic en: @diarioanticipos