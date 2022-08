- Publicidad -

¿Cuándo comienza el Travel Sale? Será del 22 al 28 de agosto y contará con la participación de 45 agencias de viajes y turismo a través de la web www.travelsale.com.ar.

Comienza el Travel Sale y, por ejemplo, desde Almundo anunciaron que habrá descuentos que van desde un 67% off en hoteles, 50% off en alquileres de autos, 15% off en circuitos por Europa y hasta un 10% off en actividades en Argentina, entre otros de los beneficios que podrán verse esta semana.

El año pasado ya se había realizado y los destinos más elegidos habían sido los siguientes:

TRAVEL SALE 2021

El Calafate

Buenos Aires

Ushuaia

Mendoza

Miami

Mientras que los más elegidos de este mes son:

AGOSTO 2022

Buenos Aires

Madrid

Miami

Bariloche

Iguazú

En el caso de Almundo, ofrece descuentos en hoteles nacionales que alcanzan hasta un 55% off además de la posibilidad de poder financiarlo hasta en 3 cuotas sin interés.

Asimismo hay descuentos de hasta AR $6000 para alquilar autos en las ciudades de Bariloche, Mendoza, Calafate y Salta con Avis y Budget y hasta 20% OFF en alquiler de autos en Argentina con Europcar. Para los del segundo grupo, podrán encontrarse con bonificaciones de hasta un 20% + Traslados Gratis en lugares tales como Salta, Iguazú, Ushuaia, Calafate y Bariloche.

¿Y en destinos internacionales?

Hay grandes descuentos en alojamientos que alcanzan hasta el 67% off, como es el caso de las cadenas de hoteles Riu Iberostar, Palladium, Be Live y Oasis.

La Florida merece un párrafo aparte, de los destinos más elegidos por los argentinos. En lo que refiere a alojamientos, se podrán encontrar rebajas de hasta un 30% off en Miami y de un 10% off en Disney. Por su parte, hay códigos con descuentos exclusivos así como tarifas imperdibles para los Tickets de los clásicos parques temáticos de Disney y Universal.

En lo que respecta a alquiler de auto de destinos internacionales, Almundo ofrece hasta un 50% off de descuento a través de Avis y Budget en México, Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana. En tanto Hertz ofrece hasta 15% off para Estados Unidos mientras que con Alamo se podrá conseguir hasta un 10% off tanto en Estados Unidos como en toda Latinoamérica, incluyendo el Caribe.

Si hay algo que aprendimos en la pandemia es a darle importancia a la salud, para viajar siempre tranquilos en este sentido, es necesario sacar la Asistencia al Viajero. Almundo ofrece 50% OFF en asistencia al viajero internacional y Promo Codes de hasta AR $3000 (tope de descuento 20%).

