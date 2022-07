- Publicidad -

William Case Morris – Hurlingham: ¿Cuándo nació la estación del ferrocarril? Fue un 25 de mayo de 1958 a las 12.00, luego de 11 años de gestiones. La estación corresponde a la Línea San Martín de los ferrocarriles metropolitanos de Buenos Aires que conecta las terminales Retiro, José C. Paz, Pilar y Domingo Cabred.

William Morris Case Hurlingham: ¿Cuándo nació la estación del ferrocarril? Decidieron denominar con el nombre de William Case Morris a esta nueva estación ferroviaria ubicada en lo que por entonces se conocía como Barrio Roca.

Se habilitó con gran participación de gente a la altura del kilómetro 29 de la línea principal del Ferrocarril General San Martín. Y su estación fue donada por David Elías Tobal, quién gestionó junto a la Asociación Vecinal de Fomento Hurlingham Oeste el tendido de la red y la construcción de la estación.

La entidad, tuvo como presidente a Alberto Colombo y como Secretario a Alfredo Miguel Di Ciocci, vecino que vivía en Garibaldi 2370, sede de la Asociación Vecinal de Fomento Hurlingham Oeste.

Entre las primeras medidas de la Sociedad Vecinal de Fomento Hurlingham Oeste fue la extensión del recorrido de los colectivos. Y el 3 de junio de 1951, la Línea 10 de la «Empresa de Transporte La Nueva Morón», prolongó su recorrido hacia el nuevo barrio.

Partía de Morón y llegaba hasta el «Almacén de Natalín» en la intersección de las avenidas Vergara y Julo A. Roca, en el kilómetro 18. Con la extensión, llegó hasta las calles Villegas y Solís, cerca del Río Reconquista.

Tiempo después se estableció como terminal el «Bar El Rayo» de Marino Pontarrollo.

Pero el desafío más importante de la Asociación Vecinal de Fomento Hurlingham Oeste era lograr que se habilitara en la zona una estación del Ferrocarril San Martín. Este objetivo ya lo venían tramitando desde 1947 ante el Ministerio de Transporte de la Nación y el Congreso Nacional, Alberto Colombo y Di Ciocci.

A las 11 horas del 25 de mayo de 1958, partió de la Estación Retiro adornado con banderas y el escudo nacional la locomotora que finalizaría su recorrido en la Estación William Morris. Después de romper la cinta celeste y blanca que sostenía David Perelmut miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Vecinal de Fomento Hurlingham Oeste, la locomotora detuvo su marcha en la estación William Morris y entonces, sí, se la dio por inaugurada.

Y fue posible gracias a la gestión y la generosa donación de David Tobal. Toda esa zona dejó de llamarse Barrio Roca, o Hurlingham Oeste, y en poco tiempo todos pasaron a conocerla como William Morris, una de las tres localidades del Municipio de Hurlingham. La bendición estuvo a cargo del Cura Párroco Humberto Cherasco.

En el periódico «La Voz de Hurlingham Oeste», bajo el título de «Habilitación del Paradero de la Estación William Morris», Alfredo Di Ciocci escribió:

«Con extraordinaria concurrencia de personas, se habilitó el día 25 de mayo de 1958 la estación William C. Morris a la altura del kilómetro 29 de la línea principal del Ferrocarril General San Martín, donada por el Sr. David Elías Tobal, gestionada por él mismo y por la Asociación Vecinal de Fomento Hurlingham Oeste. A las 11 hodras. un tren procedente de Retiro cuya locomotora estaba adornada con banderas y con el escudo nacional, después de romper la cinta celeste y blanca que sostenía el Sr. David Perelmut miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Fomento, detuvo su marcha en la referida estación, con lo que quedó simbólicamente inaugurada la misma».

«Luego de entonarse el Himno Nacional hablaron por micrófono, en el andén, los Sres. Jorge Faray y Alberto Sánchez de la Unión Vecinal ‘Barrio Belgrano’, el comandante Alfredo E. Cabeza de la ‘Asociación Vecinal Hurlingham Oeste’ y el Sr. Torcuato Mungo, quien como funcionario del Ferrocarril San Martín y ex alumno de las Escuelas e Institutos creados por el mismo Mr. Morris, destacó los beneficios que la nueva estación ferroviaria reportará al barrio como así también las virtudes del filántropo y maestro».

«Posteriormente en la casa quinta del Sr. Juan Cappa, la Asociación de Fomento de Hurlingham Oeste ofreció un vino de honor al que asistieron entre otros: la Sra Baronesa Lidia von ScheyKoromia, representante del señor Embajador de Gran Bretaña; los Sres. David Elías e Isaac Tobal, donantes de la estación; representantes del Centro de Ex Alumnos de las Escuelas de Mr. Morris, el Sr. Director del Hogar ‘El Alba’ con una delegación de niños; el Ing. Luis Angel Vilas y el Sr. Melchioro, del F.C.G.S.M.; representantes de las sociedades de fomento Barrio Belgrano, Gral. Urquiza, Gral. San Martín de Palermo y Gral. San Martín de Merlo; del Club J. A. Roca, de la Cooperadora Escolar N° 27, del comercio local, boy scouts de Hurlingham, y también el Sr. Comisario y oficiales de la comisaría de la localidad y gran cantidad de vecinos».

«Hicieron uso de las palabras en este acto, los Sres. Alberto Colombo, por la Asociación de Fomento; David Tobal y un representante del Sr. Intendente Municipal de Morón».

«Fue el primer pasajero la Srta. Edda Noemí Colombo, activa colaboradora de la Asociación de Fomento, cuyo boleto número 00001 se encuentra en la secretaría de la Asociación junto con el ‘certificado’ de primer pasajero del colectivo de la línea 10, Sr. Balcucci en el año 1953».

«Poco después, se sirvió en el Barrio Belgrano un asado a la criolla, ofrecido al vecindario por el Sr. David Tobal y organizado por la Unión Vecinal Barrio Belgrano, al cual asistieron alrededor de mil personas».

¿Por qué el nombre de William Case Morris?

La idea fue de Torcuato Mungo, funcionario del ferrocarril y que ex alumno de William Case Morris. También había sido Tesorero de la Comisión Directiva de la Asociación de Alumnos de Escuelas Evangélicas Argentinas, entidad de la que William Morris era presidente. Tiempo después Mungo presidió la Comisión de ex Alumnos de William Morris. Cuando el ferrocarril estableció hacer una nueva parada, Mungo no dudó en homenajear a su maestro, poniéndole su nombre.

¿Cómo nació William Morris?

A partir de los lotes del «Tambo de José Iriarte y Hamlet Vittino»,zona ubicada entre el kilómetro 18 y la calle Conscripto Sancti, lugar conocido como «Tranco Largo» del que nacieron el Barrio Roca (que tomaría e nombre de estación) y el Barrio General Belgrano.

¿Quién fue William Case Morris?

William Case Morris

William Case Morris (Soham, 16 de febrero de 1864 – Ib., 15 de septiembre de 1932) fue un pedagogo, pastor anglicano del ala evangélica, filántropo y fundador de Las Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos, en Buenos Aires.

Llegó a administrar 32 propiedades educativas y recorría puerta en puerta con su pequeña valija de cuero solicitando donaciones a su causa. Contó con más de 250.000 alumnos en sus registros oficiales (se estiman 50 mil más en registros extraoficiales) educados por el equipo de docentes.

En 1960 la Asociación de Ex Alumnos de las Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos «William C. Morris» (fundada en 1907 en Buenos Aires) recaudó fondos y construyó un monumento en su homenaje en Palermo.

La obra fue realizada por el escultor argentino Humberto Cerantonio y su inauguración se realizó el 28 de diciembre de 1964, en la plazoleta Coronel de Ingenieros Jordán Czeslaw Wysocki, que forma parte del Parque 3 de Febrero.

Esa obra mide tres metros de altura, consta de la figura de William Case Morris de pie, con un libro en la mano y con un maletín en la otra.

En el barrio de Barracas, un pasaje lleva su nombre; una localidad del Partido de Hurlingham lleva su nombre; en La Plata la calle 76 lleva su nombre; en Córdoba un colegio evangélico lleva su nombre; en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, el Centro Educacional Bautista posee una escuela primaria con su nombre: Instituto Cristiano 201 «William Morris»; también en Paraná, Entre Ríos, funciona una escuela primaria pública para adultos que lleva el nombre «Willam Morris»; un catafalco en su memoria fue erigido en el Cementerio Británico de Buenos Aires; en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle Güemes 4621, se encuentra la biblioteca Popular William C. Morris; en 1945 se realizó la película «Cuando en el Cielo Pasen Lista» dirigida por Carlos Borcosque en la cual se cuentan la historia, obra y mensaje de William C. Morris; el partido de Florencio Varela lleva su nombre una escuela primaria y secundaria y también en el barrio de Palermo, entre las calles Darregueyra, Uriarte y Guatemala, se encuentra una plazoleta con su nombre.

