Ituzaingó: Convocatoria abierta a familias voluntarias en el marco del Programa Familias Abrigadoras. Se realizarán charlas en el Municipio para que los interesados puedan conocer de qué se trata la iniciativa.

Ituzaingó: Convocatoria abierta a familias voluntarias por parte de la Dirección de Niñez y Adolescencia de Ituzaingó (DINAI). La comunidad podrá participar de las siguientes reuniones para conocer el Programa:

Martes 05/07 – 12hrs. Centro de Desarrollo Juana Azurduy (Haití 3400)

Jueves 07/07 – 10 hrs. Centro de Desarrollo San Antonio (Olivera 2160)

Martes 12/07 – 13.30hrs. Centro de Desarrollo La Torcacita (Santos Vega 1299)

Este programa busca familias voluntarias que se ofrezcan como alternativa de cuidado para niños en situación de vulnerabilidad, que temporalmente no pueden permanecer con sus familias de origen.

Cabe destacar que Familias Abrigadoras NO significa adopción y los seleccionados recibirán capacitación, prestaciones y acompañamiento de un equipo profesional de manera permanente.

Quienes deseen postularse deberán cumplir los siguientes requisitos:



– No registrar antecedentes penales.

– No estar registrados/as en el listado de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

– No estar registrado/a como deudor alimentario.

Para más información comunicarse de lunes a viernes de 8 a 15hs. / 2120-1894/95 /[email protected]

