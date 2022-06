- Publicidad -

Veterinarios advierten por falsa campaña de vacunación que comenzó a promocionarse en las redes sociales. Según afirmaron la publicación compartida corresponde a la campaña 2021.

Veterinarios advierten por falsa campaña de vacunación contra la rabia que se encuentran difundiendo en varios grupos de compra-venta del municipio.

Según explicaron la publicación que han difundido corresponde a la campaña 2021 de vacunación y la información que se publica es errónea y tiende a confundir a la comunidad.

Por ello recordaron que todas las actividades llevadas adelante por el municipio o por los profesionales del municipio de Hurlingham serán anunciadas y difundidas en páginas oficiales tanto del propio municipio como del Círculo de Veterinarios de Hurlingham.

«Rogamos no difundir este tipo de publicaciones para no confundir a los vecinos y no generar desentendimientos», solicitaron.

¿ A dónde llevar a vacunar a mi mascota gratis?

Desde el Municipio explicaron que la vacunación antrrábica es a partir de los 3 meses y los vecinos pueden acercarse de 8:00 a 15, comunicarse al 2056-3575 o acercarse a Veragua y Artistizábal.

Además organizan campañas de castración desde los 6 meses, tanto para perros y gatos, la observación antirrábica del animal mordedro, tratamiento antiparaisitario y tratamiento de la sarna, vigilancia epidemiológica de enfermedades zoonosis, diagnostico de zoonosis (rabia, leptospirosis, brucelosis, psitacosis y leishmaniasus).

