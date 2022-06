- Publicidad -

Kioscos no cargarán la tarjeta SUBE por 72 horas: el martes 28, el miércoles 29 y el jueves 30. Los trabajadores agrupados en la Unión de Kioskeros de la República Argentina llevan a cabo un reclamo.

Kioscos no cargarán la SUBE para pedir «por una rentabilidad digna en el servicio de carga SUBE; No al pago de Plataforma por servicio SUBE; No al Monopolio en la venta de tarjetas SUBE».

En este sentido aseguraron que «hoy cargar SUBE es perder plata para el kiosquero».

¿Cómo cargarla?

Podés hacerlo a través del celular, tablet o computadora, desde el homebanking o aplicaciones de pago y luego acreditarlo en una Terminal Automática, dispositivo de Conexión Móvil o desde la app Carga SUBE.

- SUSCRIBITE GRATIS -

También se puede hacer a través de la Carga presencial acercándote a un Centro de Atención o Punto SUBE.

Además si estás buscando cómo tramitar la tarifa social tenés que saber lo siguiente:

¿A quién está dirigido?

Jubilados y/o pensionados

Personal del Trabajo Doméstico

Veteranos de la Guerra de Malvinas

Monotributistas Sociales

Beneficiarios de: Asignación Universal por Hijo Asignación por Embarazo Programa de Jóvenes con Más y Mejor trabajo Seguro por desempleo Seguro de Capacitación y Empleo Programa Promover Igualdad de Oportunidades Programa PROGRESAR Programa “Potenciar Trabajo” Pensiones No Contributivas



¿Cómo hago?

Creá tu PIN SUBE en el apartado «Programas y beneficios» de Mi ANSES, para registrar tu tarjeta desde la web. O acercate a un Centro de Atención con tu tarjeta SUBE y tu DNI para registrarla.2 Si ingresaste a tu cuenta y figura que ya tenés el beneficio, acercate a cualquiera de nuestras Terminales Automáticas, apoyá tu SUBE y activá la Tarifa Social en el momento.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al WhatsApp de la redacción haciendo clic en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía Twitter haciendo clic en: @diarioanticipos