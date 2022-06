- Publicidad -

Estalló el escándalo en Hurlingham, luego de que se viralizará la captura de un video publicado en OnlyFans, con un particular escenario: El Cementerio Parque de Hurlingham.

Estalló el escándalo en Hurlingham cuando vecinos se percataron de un insólito hecho: Una usuaria de OnlyFans, la App que permite ver videos mediante suscripción y que muchos utilizan para subir videos eróticos a cambio de dinero, subió contenido con el Cementerio de Hurlingham como escenario.

De inmediato un vecino estalló de bronca y comentó en redes: «El abandono total del cementerio de Hurlingham. una falta de respeto que hagan porno en el cementerio donde los familiares de varios familiares de los vecinos de hurlingham descansan. una falta de respeto total. y la muni nisiquiera enterada debe de estar de lo que se hizo aca.»

Las respuestas no tardaron en llegar y el repudio creció: «Estoy totalmente indignada y el municipio no controla esto? Me da mucha bronca! Ahora estan en onlyfans? Postaaaa!? Ni descansar en paz, ni respeto por los que ya no están! Con nuestros seres queridos no!«, comentó Ivana Barrios.

Hace unas semanas te contábamos sobre las quejas de la comunidad por el estado del cementerio. Todo comenzó en los grupos de Facebook, cuando una vecina llamada Sole invitó a juntarse todos los que tengan familiar en el Cementerio Parque para reclamar «por lo que esta sucediendo en la administración».

A su vez también compartió un video en el que se ve el estado de abandono y escribió: «Esto está pasando hoy en el cementerio parque se pelean x la dirección y lamentablemente pagan nuestro seres queridos son unos hdp ver que hayan hecho eso con la placa de un ser querido mío son unos hdp. Ojalá Dios los castigue y vean lo que hoy estoy sintiendo yo. Municipalidad De Hurlingham: ustedes son los responsables de esto porque son los que ponen la gente. HdP».

Francesco, reveló que «los fines de semana se van los cuidadores y entran jovenes y sra adulta y roban flores nuevas no recorre nadie el cementerio tipo 15 a 17 hs. Es un lugar sagrado estan nuestros seres queridos mejoro al no dejar pasar motos de barrio a barrio pero mantenerlo asi no va»

