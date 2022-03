- Publicidad -

Hoy toca Bersuit Vergarabat en Morón. Finalmente la banda tocará hoy luego de la fuerte lluvia del sábado que suspendió el show así terminará el fin de semana de Carnaval.

Hoy toca Bersuit Vergarabat en Morón. En febrero, Bersuit Vergarabat presentó un nuevo tema llamado «Qué tal si», luedo de un largo silencio.

«Lo hicimos luego de un tiempo de no vernos por la pandemia. Y fue una de las primeras veces que nos juntarnos a zapar en la sala, como lo veníamos haciendo antes», explicó el flaco Dani Suárez, cantante de la banda y autor de la canción.

- SUSCRIBITE GRATIS -

El tema se grabó en Estudios Búho y estuvo a cargo de Martín Pomares. Lo produjeron Juan Bruno y Pepe Céspedes, dos integrantes de la banda. Y el video a continuación fue dirigido por Pablo Yotich y se grabó en el Municipio de Merlo.

Y hoy, desde las 18.00, antes del show de la Bersuit junto a la Agrupación Sinfónica Municipal, se presentarán los ganadores del Certamen “Morón Canta”: Pamela Rosenstock, Oscar Toledo, Melina Francia, Lucía Braschi y Leonardo Eivers. junto a la Agrupación Sinfónica Municipal.

Acá la letra completa:

¿Qué tal si empezamos de nuevo?

Parecido pero diferente

¿Qué tal si prendemos el fuego una vez más?

¿Qué tal si las reglas del juego se vuelan como hojas al viento?

Espacio perdido en el tiempo y en libertad¿Qué tal si?

¿Qué tal si?Tenemos la historia vivida que nunca se da por vencida

La tierra y también la semilla para regar

Por ahí esta vez aprendemos

Perdón que te insista en el tema

No quiero quedarme la pena de no intentar¿Qué tal si?

¿Qué tal si?¿Qué tal si disfrutamos el silencio para escuchar latir el corazón?

Es el mejor que yo tengo y lo quiero compartir con vos

Con vos¿Qué tal si empezamos de nuevo?

Parecido pero diferente

¿Qué tal si prendemos el fuego una vez más?

Por ahí esta vez aprendemos

Perdón que te insista en el tema

No quiero quedarme la pena de no intentar¿Qué tal si?

¿Qué tal si?

¿Qué tal si?

¿Qué tal si?

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al WhatsApp de la redacción haciendo clic en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía Twitter haciendo clic en: @diarioanticipos