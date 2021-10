- Publicidad -

Segunda dosis libre para mayores de 18 años. Así lo anunció el gobernador de la provincia de Buenos Aires. La medida rige desde hoy 1 de octubre en todo el territorio bonaerenses.

Quienes podrán acceder a la segunda dosis libre son los mayores de 18 años que tengan enfermedades preexistentes y los y trabajadoras de la educación.

Cabe destacar que en todos los casos deben haber cumplido el plazo interdosis recomendado por las autoridades sanitarias.

El tiempo necesario entre la aplicación del primer y el segundo componente es de ocho semanas en los casos de las vacunas Sputnik y AstraZeneca, y de tres semanas en el caso de haber sido inoculado con Sinopharm.

- SUSCRIBITE GRATIS -

Además, en las últimas horas comenzó también la inmunización de adolescentes de 16 años sin comorbilidades.

Cabe destacar que ya se pueden aplicar vacunas Covid y de calendario vacunas al mismo tiempo, por lo que no es necesario esperar 14 días entre una y otra como se establecía hasta el momento.

La decisión de Salud siguió a una recomendación de CoNaIn el organismo técnico que asesora a las autoridades nacionales y a los definidores de políticas para tomar decisiones sobre aspectos relacionados con inmunización basados en la evidencia.

Desde el CoNaIn señalaron que «con las vacunas Covid, al ser nuevas, por precaución se decidió separarlas de otras por al menos 14 días. Ahora, al conocerlas cada vez más, ya sabemos cuáles son los efectos adversos posibles».

Por eso se decidió «no tener en cuenta estos intervalos y se determinó que no hay contraindicación con otras vacunas. Igual se realizará una vigilancia para que no haya novedades en esto».

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al WhatsApp de la redacción haciendo clic en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía Twitter haciendo clic en: @diarioanticipos