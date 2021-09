- Publicidad -

Ituzaingó: Los vacunatorios no abrirán el domingo 12 de septiembre debido a la Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ¿Cuáles son los Centros de Vacunación afectados?

Ituzaingó: Los vacunatorios estarán cerrados el domingo. Ningún turno había sido asignado para esta fecha por lo que la decisión no tendrá impacto en el esquema de vacunación actual, pero quienes deseen ir a vacunarse ese día de forma libre no podrán hacerlo ya que no habrá sitios disponibles.

Los Centros de Vacunación del distritos son los que operan en los CDS San Antonio y Torcacita y en el Hospital del Bicentenario. Cabe destacar que estos espacios sí, funcionará con normalidad durante el día sábado 11/09.

¿En qué situación se encuentra la campaña de vacunación en Ituzaingó?

Ya son más de 120.000 vecinos y vecinas quienes se aplicaron la primera dosis de la vacuna y ya se alcanzó más del 65% de la población vacunada con 2 dosis.

A su vez, se recuerda que está abierta la inscripción para los niños y niñas de 12 a 17 años. Quienes no estén registrados, pueden inscribirse en vacunatepba.gba.gob.ar o a través de la aplicación “VacunatePBA”, disponible para Android e iOS.

Cabe destacar que ya dieron a conocer los lugares en los que hisoparán a los vecinos que lo necesiten durante septiembre y son los siguientes:

Martes 14/09: ESTADIO CLUB ATLÉTICO ITUZAINGÓ (Mariano Acosta y Gral. Pacheco)

Martes 21/09: SANTOS VEGA, PLAZA SANTA RITA (Segundo Sombra 1500, entre Zorrilla de San Martín y Miguel Camino)

Martes 28/09: ESTADIO CLUB ATLÉTICO ITUZAINGÓ (Mariano Acosta y Gral. Pacheco)

