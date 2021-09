Chorirock: Los chorizos saborizados de Hurlingham que son furor

- Publicidad -

Chorirock: Los chorizos saborizados de Hurlingham fueron creados por el carnicero Rafael Cacalano surgieron casi por casualidad hace cuatro años. A lo largo de estos años el éxito lo llevó a la televisión donde todos los domingos está en el «Show del futbol», además de cocinar para la Rock and Pop y ser el menú de las grandes bandas nacionales.

(Por Aldana Farinelli).- Chorirock: Los chorizos saborizados de Hurlingham ahora van por más y se industrializarán, pero ¿Cómo fueron sus comienzos?

«Arranqué haciendo longanizas, le empecé a poner queso, nuez, después fui a un mayorista a buscar mercadería para hacer mas cantidad, y ahí fue cuando me encontré con una pirámide de nueces, almendras, todo en paquetes, arándanos, y empecé a agarrar un paquete de cada uno y dije algo tengo que hacer», relató Rafael «Palito».

Así, pasó por el sector de las heladeras e inspirado en la ensalada Waldorf agarró un poco de roquefort y apio. «Me salieron cuatro sabores, llegué al negocio donde hacia los chori y dije ‘vamos a probar’. Era prueba y error todo el tiempo, pero error no hubo porque cada vez que probaba un sabor diferentes quedaba», recordó.

Chorirock surgió con la idea de tener un foodtruck negro, con el logo de la marca para poner en la puerta de los recitales, pero todo dio un giro inesperado cuando el cocinero televisivo Sergio Moro visitó su carnicería. «Viene y me dice «Probé tus productos en un asado acá en Hurlingham con otras colegas. ¿Te dijeron que estas loco?», recordó Palito sobre el encuentro.

Moro, que cocinaba en el programa de las Trillizas de Oro y el Pato Galván, lo invitaba al hurlinghense a cocinar en la pantalla chica. «Fuimos ahí, cocinamos, que era algo nuevo para mi porque no me imaginé nunca, llevé unos chorizos a la pomarola y unas bandejitas para regalarle a la gente del canal».

Unas de esas bandejas le llegaron al «Russo«; director de Canal 9 que tras probarlos, lo llamó a Palito y lo invito a cocinar en todos los programas de la empresa.

El próximo paso fue en la Rock and Pop, donde fue a hacer un catering y «quedaron enloquecidos y tenemos un pacto de que la parrilla de Rock and Pop no se prende si no está Chorirock».

Incluso, comenzó a hacerle el catering a bandas de rock como Los Pérez García, la Bersuit, Las Pastillas del Abuelo y El Bordo. «Ya se conoce el producto porque se hablan entre ellos, esa era la vuelta que le quería dar al producto por el rock es mi pasión», celebró Cacalano.

Ahora cocina todos los domingo en América en el Show del Futbol. «Está buenísimo porque tuvo mucha repercusión. Empieza le programa y estamos afuera con las parrillas y lo llevamos para el lado de pasión de multitudes que es el futbol», señaló.

Pero uno de los saltos más grandes de Chorirock será industrializarse. «En evento conocí a Pablo Martinian, me propuso una charla después de la reunión, me propuso armar una sociedad con las cosas cómo vienen y cómo estaban yo estaba para industrializar el producto, pero no tenia el poder adquisitivo para armarlo», confesó el gastronómico.

Tras un acuerdo con su nuevo socio, armaron una SRL, y dentro de dos meses esperan estar con la fabrica terminada. Al respecto, Palito detalló: «ya tenemos el galpón, las maquinas y vamos a relanzar el producto, cambiar etiquetas, va a tener otro envase, va a venir en cajitas diseñadas especialmente para que sean llamativas, bien pitucas, rotulado, código de barras, SENASA, la tabla nutricional, todo para llegar a todo Buenos Aires, todo el país y, para más adelante, si Dios quiere, llegar a otros países».

De esta forma, Hurlingham tendrá la primera planta de elaboración de productos gourmet. «En el lugar que lo vio nacer, crecer, en el lugar que nací. Un orgullo total».

Con el relanzamiento habrá cinco nuevo sabores que serán presentados en la gran inauguración de apertura que tendrá Chorirock, donde armarán una especie de living en la mismísima fábrica con parrillas, comida, invitados y mucho rock. Pablo, su socio, también es «rockero», toca con La Renga y Kapanga.

Palito es un amante del rock y tiene su banda «Cabeza de Chola» desde hace 23 años. También es parte de «Capochones«, un grupo que enfrenta una nueva etapa tras la muerte de Peter, el cantante.

«Frenamos y hace dos meses nos juntamos con los mismos que estábamos, yo agarre la parte de la letra. Ya estamos ensayando y le estamos dando forma a la nueva versión. Es un desafío hermoso. En unos meses seria el cumpleaños de Peter vamos a homenajearlo con un festejo, vamos a tocar en algún lugar de Hurlingham con muchas gente», anticipó.

Por último, se refirió a su presente y celebró: «Un momento lindo de mi vida estoy pasando y lo estoy disfrutando, aprovechando, asique contento con todo, musicalmente, laboralmente. No es que estoy haciendo una fortuna, al contrario, la reme en dulce de leche.»

«Ahora me la banque con la pandemia que fue donde veníamos haciendo ferias gastronómicas, veníamos laburando re bien y de repente todo nuestro laburo bajó al 50% porque no había juntadas. La verdad pegamos en el palo varias veces, pero resistimos y acá estamos«, continuó.

«Fue todo muy loco, hay veces que estoy sentado en la mesa comiendo o mirando tele y pensando no lo entiendo. Es muy emocionante, un incentivo para no frenar y darle para adelante, es buenísimo el efecto que veo en la gente, hasta el punto de ponerme emocionado», finalizó.

El próximo proyecto será poner locales de venta al publico cocinados con franquicias donde la casa madre estaría en Palermo.

