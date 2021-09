- Publicidad -

Ahora Victoria Tolosa Paz está en Morón junto a Ghi, Sabbatella y Guerrero. La primer candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, está en Morón en este momento. Recorrió las calles de Morón Centro, estuvo en el Palacio Municipal, visitó el Deportivo Morón y cierra su «gira» local en el Rugby Club Los Matreros.

Ahora Victoria Tolosa Paz está en Morón junto a Ghi, Sabbatella y Guerrero. Justo hoy que frenó en secó a un periodista de TN que la chicaneó sobre «los Macris que nombras». Victoria Tolosa Paz le respondió rápidamente que no la condicionen.

Hernán Sabbatella, Fernando Torrillate, Gustavo Yapura, Diego Spina y María José Peteira durante el encuentro en el Club Deportivo Morón

«¿Vos me querés condicionar lo que yo vine a decir? Yo creo que tengo posibilidades de hablar con quienes nos están escuchando. Me preguntaste una cosa, estoy tratando de contestar y no querés que mencione la palabra ‘Macri’, que es el expresidente. Ustedes mencionan ‘Cristina, Cristina, Cristina’ y yo no puedo mencionar a Macri y lo que creo que se construyó bajo la gestión de cuatro años de Macri», replicó.

En Morón, le dijo a Diario Anticipos: «Nosotros vamos a seguir cuidando a los que cuidan como cuidamos la vida, cuidamos a los que trabajan, cuidamos a los empresarios, cuidamos a nuestros jubilados del mismo modo en que vos cuidás a tus padres, a tus hijos y a tus nietos. Vamos s salir a la vida que queremos».

Durante el encuentro en Deportivo Morón luego de terminar de hablar

El desempleo es el tema de agenda que atraviesa todos los días los medios oficialistas y opositores sin mencionar que fue la alianza de un sector del peronismo con la Unión de Centro Democrático la malvendió todas las empresas del estado en vez de hacerlas eficientes y dejó millones de personas en la calle. Este tema nadie lo toca, ni lo nombra, y parece que no lo recuerda.

Por otro lado, la candidata le dijo a este medio «que estamos construyendo desde la producción y el trabajo aquello que nos llevó a tener el mejor salario de la región hasta el 2015 y poniendo la banca pública al servicio de quienes invierten y generan empleo», cuestionando al Gobierno de Juntos para el Cambio «que sin Pandemia incrementó el desempleo durante sus últimos dos años de gestión, superó el 50% de inflación todo en el marco de un préstamos de 70 mil millones de dólares de dólares del Fondo Monetario Internacional que terminaron fugándose».

En el escenario armado para la ocasión, Victoria Tolosa Paz dijo que vamos a salir adelante y que la producción y el empleo está en marcha

Por su parte, Lucas Ghi en diálogo con Diario Anticipos enumeró todo lo vienen trabajando barrio por barrio, desde la Casa de la Primera Infancia en Villa Sarmiento en el ex inmueble de María Elena Walsh hasta las cloacas en Morón Sur y Castelar Sur. Junto él, estuvo Martín Sabbatella, titular de ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) y Leticia Guerreo, primera candidata a concejal del Frente de Todos Morón.

Victoria Tolosa Paz en el escenario

Ronda de selfies entre los adherentes

Y otra ronda de selfies

El gimnasio del Deportivo Morón durante el almuerzo

La formación de Maia Zabala,, la hija del mítico actor y mimo Daniel Zabala

