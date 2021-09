- Publicidad -

Viajar a Bariloche: No es novedad que con la pandemia las reglas del juego de los viajes y turismo han cambiado rotundamente. Para la reactivación del sector y reanudación de las actividades se desarrollaron protocolos y requisitos que garanticen la seguridad y salud de quienes viajan y quienes reciben a los viajeros.

(por Sol Angio).- Viajar a Bariloche: Si bien todos los destinos cuentan con protocolos, la complicación que tiene el viajero a la hora de concretar sus vacaciones es que cada destino determina los propios y no están unificados. Esto genera confusión y fallas en el cumplimiento de los mismos. No solo son disímiles entre sí, si no que varían constantemente.

En medio de este escenario, Bariloche para la temporada invernal comenzó a exigir a sus visitantes un certificado covid-19 negativo, antígenos o PCR, para poder ingresar al territorio. Con una antelación máxima de 72 hs previas al arribo.

El ente de turismo de San Carlos de Bariloche comunicó mediante sus redes sociales que esta medida fue descartada para quienes ingresen al destino a partir del 01 de septiembre.

El comunicado fue el mismo día que comienzan a regir los nuevos requisitos. Esto significaría que quienes viajaban los primeros días de septiembre, ya se hayan realizado el certificado correspondiente. Es por ello, que es menester controlar los requisitos vigentes de cada destino al momento de efectuar las compras y momentos previos a viajar. De este modo, se evitarían o disminuirían las confusiones.

Según la información actualizada en la página oficial de Bariloche, únicamente es necesario el Certificado de Turismo 24 hs previo al viaje y el permiso de circulación en la página de Río Negro o a través de su aplicación (Circulación RN).

