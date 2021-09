- Publicidad -

Ricardo Fort: Rechazo familiar, la fama y su temprana muerte. Nació en Buenos Aires el 5 de noviembre de 1968. Era el nieto de Felipe Fort fundador de la fábrica de chocolates y golosinas Felfort, una de las más grandes de la Argentina. Ricardo tenía conflictos con su padre y sus hermanos varones.

Ricardo Fort: Rechazo familiar, la fama y su temprana muerte. Ellos se ocupaban de la empresa familiar, pero la vocación de Ricardo era mucho más cercana a la de su madre, quien de joven había intentado ser vedette y cantante. Al terminar el colegio secundario, Ricardo desechó trabajar en la empresa y se fue a Estados Unidos, donde pasaría casi 15 años entre Los Ángeles y Miami tratando de consolidarse en el mundo artístico.

Ricardo era hijo de Marta Fort y Carlos Fort, a su vez hijo de Felipe Fort (de ahí FelFort), el abuelo que iniciara la gran empresa familiar que crearon el Jack, el Bocadito Marroc y los dos corazones entre otros.

En los ’90, ante el rechazo familiar, sobre todo de su padre, Carlos Fort, parte a Estados Unidos para, según la versión, tranquilidad de su progenitor que no sabía qué hacer para ocultarlo por su extravagancia y sexualidad. Pero Ricardo no llega con una fortuna en los bolsillos que bien podría haberla tenido y se convierte en gogó dancer que no es otra cosa que artistas del espectáculo nocturno que se encargan de entretener al público en las discotecas y centros nocturnos.

Ricardo Fort en los ’90 en Miami

De ahí, ya que mucho no ganaba, comienza su carrera como artista que siempre le gustó y en Buenos Aires le estaba negada. Durante los ’90, y estando en Miami, tuvo un logro: grabó un videoclip y un sencillo: «No volverás» pero jamás pasó a mayores, ni tuvo mínimamente éxito.

El gran problema de Ricardo Fort y el público es que lo conocimos de manera vertiginosa durante sólo cinco años.

Con cerca de 30 años regresó a la Argentina y comenzó a cumplir algunas funciones dentro de la empresa.

La historia de Ricardo Fort

Se frustraba por la mentalidad rígida de su familia, pero logró cambiar algunas cosas: logró modernizar el packaging de los productos e introducir a la Argentina las barritas de cereales, una idea que trajo de Estados Unidos y se transformó en todo un éxito.

Cereal Fort, fueron todo un éxito

Y si algo siempre lo caracterizó, más allá de sus excentricidades, fue su corte argentino. Ricardo Fort nunca renegó haber nacido en el país del choripán.

Ricardo Fort se mostró en más de una ocasión con mujeres y hasta llegó a tener pareja femenina

También probó suerte como emprendedor, lanzando una marca de ropa y un perfume para hombres sin demasiado éxito.

Pero no tuvo ninguna pareja femenina estable y en 2004 tuvo mellizos, un hijo y una hija, por medio de un vientre subrogado y una donante de óvulos anónimo. Todo el proceso costeado por el padre. Y Ricardo Fort fue un gran padre que por supuesto se encargó de demostrar.

Ricardo Fort con sus hijos en la clínica en donde los tuvo en Estados Unidos

Fort y sus hijos Felipe y Marta

Ricardo Fort con sus hijos los mellizos Felipe y Marta, nacidos el 25 de febrero de 2004 en Merlo, Argentina

En la foto, con unos de sus hermanos y los mellizos

Quizás para compensar el rechazo que percibía de su padre y sus hermanos, Ricardo quería conseguir la aceptación de los otros alcanzando una utópica perfección física y realizando una constante ostentación de riqueza.

Ricardo Fort mostrando ostentación, perfección y riqueza según sus propias ideas

Pero en 2007, muere Carlos Fort y Ricardo se dispara al ritmo de la fortuna que hereda y que incluía participación accionaria en la empresa familiar y que en algún momento se llegó a estimar en más de 200 millones de dólares. Sin embargo, la familia desmintió esta cifra y la revista Forbes redujo el número a sólo 11 millones de dólares.

Los Roll Royce de Ricardo Fort

Ricardo era adicto al gimnasio y a las cirugías plásticas. Desde los 18 años consumía anabólicos y se sometió a 27 operaciones para mejorar su apariencia. Se modificó el mentón, los pómulos, la nariz, el torso y hasta los talones para crecer 3 centímetros.

Pese a su obsesivo esfuerzo, recién después de los 40 años comenzaría a hacerse un lugar en los medios de Argentina.

En 2009 se lo vio en compañía de la vedette y modelo Celina Rucci.

A los medios les empezó a llamar la atención el exótico aspecto de Ricardo. Comenzaron a invitarlo a programas de TV como Infama, conducido por Santiago del Moro o a Animales Sueltos de Alejandro Fantino. Mientras el colgaba videos en Youtube mostrando sus viajes exóticos y su derroche de dinero, que se volvieron virales.

Al propio tiempo tuvo su propio Reality Show, llamado Reality Fort que se emitía a medianoche por América TV.

Ese mismo año también participó en «El Musical de tus Sueños» donde bailó haciendo un reemplazo. Fue avanzando y terminaría llegando al final de la competencia.

Fort y su madre

En 2010 y 2011 sería parte de Bailando por un sueño pero ya como jurado. En 2012 tuvo su propio TalkShow llamado Fort Night Show.

Su personalidad le ganó amores y odios, algunos lo acusaban de comprar su fama y su carrera. Entre 2010 y 2012, e impulsado por su fama televisiva, llegaría al teatro donde haría 4 obras.

Un factor que también le dio prensa fueron sus supuestos romances con una serie de hermosas mujeres, sin embargo en 2011 terminaría admitiendo su homosexualidad y varios de esos romances se revelaron como meros acuerdos comerciales.

Ricardo y Rodrigo, una de sus últimas parejas

Se conoció que había tenido algunas parejas gays famosas como el mediático Guido Suller y el periodista Juan Castro, con quien compartió 6 meses de convivencia.

Fort y Guido Suller

Irónicamente su obsesión por el físico perfecto y por conseguir popularidad fue lo que lo llevaría a la autodestrucción. Sus excesivos esfuerzos en el gimnasio le provocaron serios daños en la columna vertebral y sus rodillas. En 2010 le colocaron prótesis de titanio en la rodilla izquierda.

En octubre de 2011 sufrió una arritmia durante una operación y estuvo al borde de la muerte. En septiembre de 2012 le implantaron 16 tornillos de titanio en su columna más dos varillas para apuntalarla.

Las operaciones y los implantes le provocaron varias infecciones. Además en su apuro por volver al teatro y la TV, varias veces abandonó los tratamientos y el reposo que debía guardar.

Por la cantidad de medicamentos que tomaba, en febrero de 2014 sufrió una úlcera en el duodeno, que se le perforó y tuvo que ser operado de urgencia por una peritonitis en extrema gravedad. En ese entonces le extrajeron varios litros de pus del abdomen.

Ricardo Fort y una de las novias que presentó: Violeta Lo Re

En la segunda mitad de 2013 viajó a Miami para intentar solucionar sus dolores de rodilla. Allí le dieron un calmante que le provocó un desvanecimiento y una caída donde se fracturó el fémur de la pierna izquierda, la misma donde tenía implantada prótesis.

Deprimido y con su pierna rota volvió a Buenos Aires para someterse a una intervención que nunca llegaría. Estando internado en el Sanatorio de la Trinidad para ser operado, sufrió un paro cardíaco y murió el 25 de noviembre de 2013 a las 5 de la mañana.

La investigación posterior determinó que murió de manera súbita y a raíz de una obstrucción coronaria que determinó una arritmia irreversible y un paro cardíaco.

Una de las últimas apariciones de Ricardo Fort junto a uno de sus hermano

Varias de sus arterias estaban tapadas en un 90%. Se determinó también que sufrió una infección generalizada, pero esa no fue la causa puntual de su deceso.

Luego de buscar la fama y el reconocimiento durante 2 décadas y media su vertiginosa carrera había durado apenas 4 años.

Al momento de su muerte Ricardo Fort tenía solamente 45 años.

