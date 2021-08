Brian Torrado, el joven futbolista de Hurlingham que triunfa en Polonia

- Publicidad -

Conocé la historia de Brian Torrado, el joven futbolista de Hurlingham. Oriundo del oeste, el deportista tiene 25 años y triunfa en el país europeo desde el 2019. Durante sus inicios entrenó en el Club Tesei y vistió la camiseta del Club Atlético Ituzaingó.

Conocé la historia de Brian Torrado, el joven futbolista. Estudió en el San José de Calasanz, donde se egresó en 2014 para comenzar el profesorado de Educación Física en la Universidad de Hurlingham. Aun tiene pendiente un año y medio más de cursada para recibirse porque en el medio de su carrera le surgió una oportunidad única: jugar en el fútbol polaco.

Con solo un año y medio, Brian ya tenía la pasión por jugar. «Me acuerdo de empezar en Villa Tesei con mi entrenador Cacho, jugaba, entrenaba, tenía pelo largo y era chiquitito, corría 5 minutos, pateaba la pelota, iba a la tribuna, y tomaba la teta de mamá, son los recuerdos que me quedan», relató en diálogo con Anticipos.

La primera persona que confió en él y vio que tenía condiciones fue su abuelo. «Estoy muy agradecido con él, hoy en día no está conmigo, pero lo llevo presente en cada partido, en cada día. Falleció en 2006, pero sigue estando conmigo, él fue el que dijo cuando tenia 2 años que iba a llegar muy lejos, él me transmitió la pasión por la pelota igual que mi papá y mi mamá», confesó el joven.

A lo largo de su carrera, Torrado vistió las camisetas del Club Sportivo Italiano, Club Atlético San Telmo, Club Atlético Ituzaingó en el cual debutó en primera división a los 17 años y luego ya en el Federal C en Polonia Fútbol Club.

Pero ¿Cómo le surgió esa posibilidad?

«Por medio de la embajada tuve la posibilidad de venir a representar a Argentina en los Juegos Olímpicos en Polonia, logramos el segundo puesto y ahí fue donde me quedé en el año 2019 en el mes de julio. Ahí jugué en KS Vulcan Wólka Mlądzka, después fui cedido a Mazur Karczewy en el Club Actual donde estoy se llama KS Kutno«, explicó.

Allí se encontró con grandes desafíos, más allá del idioma, Brian buscó consolidarse como jugador profesional y «buena persona».

Para sortear la barrera del idioma, el futbolista tuvo la ayuda de su primer técnico. «Lo pude aprender rápido, no tenia otra opción, me manejaba con el inglés hasta que mi primer técnico me dijo «estas en Polonia, tenés que hablar polaco» y ahí fue donde me pusieron una profesora una vez por semana dos horas y día a día me iba curtiendo hasta que pude aprenderlo y hoy en día me manejo como un polaco mas. Le agradezco a este técnico porque sin él no hubiese aprendido tan rápido».

Además, el fútbol polaco no es lo mismo que el argentino donde «por ahí hay jugadores más habilidosos, hay más ida y vuelta, es más el uno contra uno, es mas roce, es más suelto. El fútbol polaco es más táctico, más ordenado, cada uno tiene su función y nadie sale del libreto, por ahí acá hay mas posibilidades de destacar que jugando al fútbol argentino».

Respecto a su vida en Europa, Torrado la define como «bastante tranquila. Entreno de lunes a viernes, tres veces a la semana, tenemos doble turno a la mañana almorzamos, descansamos y arrancamos el segundo turno a la tarde y cuando tenemos un solo entrenamiento lo hacemos a la tarde» y agregó: «Trato de cuando tengo tiempo conocer, viajar, me conozco toda Polonia porque es bastante chica, pero hermosa a la vez».

En su vida, a pesar de la distancia, los dos pilares fundamentales de su vida son sus padres. «Siempre me apoyaron desde el día uno y la verdad estoy muy contento porque por más obstáculos y circunstancias que pasé, que no fue fácil, ellos fueron los primeros en apoyarme. Cuando me iba bien en felicitarme y cuando no me iban las cosas tan bien fueron los primeros en darme una mano, un hombro y consolarme».

«Son mis primeros hinchas por así decirlo, mi mamá dice que es mi hinchada y estas cosas me llenan el corazón porque siento el apoyo por más que esté a 12.000 kilómetros, siento como si estarían conmigo y eso me hace ser una persona fuerte y seguir por mis sueños que es consolidarme y llegar a la primera», continuó.

A miles de kilómetros de distancia, Brian recuerda con emoción a su Hurlingham natal. «Mi querido oeste, tengo muchos recuerdos, muchos amigos del colegio, del barrio, la verdad que el oeste es un lugar hermoso, tenemos Plaza Oeste, Morón, está lleno de cosas, mucho restaurant, la cancha de Morón que soy simpatizante, mi abuelo me hizo simpatizante de el Gallo».

«Tengo los mejores recuerdos donde empecé, en el Club Tesei, donde me abrieron las puertas de muy chiquito, la universidad que tenemos una universidad nueva que es hermosa», sumó. Si la situación lo permite, Brian espera visitar la Argentina en diciembre para pasar las fiestas con su familia, ya que por la pandemia hace dos años que no puede regresar.

A modo de balance de los logros alcanzados a su corta edad Brian expresó: «Estoy muy feliz, tengo toda una carrera por delante, todavía esto de conocer culturas, conocer otros países, viajar gracias al fútbol, estoy muy contento. Dediqué toda mi vida a esto y se están dando las cosas asique seguimos en este camino con esfuerzo, constancia, disciplina y actitud que esa es la fórmula para llegar al éxito, otra no hay».

Para todos los chicos que alguna vez sueñan con ser futbolistas Torrado los incentiva a «que le den para adelante porque esto es largo, duro y no siempre es color de rosas, pero al final del camino siempre se encuentra la puertita abierta para poder seguir sumando, subiendo de categoría y ser feliz jugando al fútbol, yo hoy en día soy jugador profesional y tuve una carrera muy linda, muy llena de obstáculos, tuve momento buenos, malos, regulares, pero siempre sonriendo y dándole para adelante».

