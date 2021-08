- Publicidad -

Ya se encuentran disponibles los créditos a tasa cero destinados a monotributistas activos/as en el régimen simplificado de todas las categorías. Cabe destacar que están sujetos a la evolución de su facturación durante el primer semestre 2021.

Los requisitos para solicitar los créditos a tasa cero son no percibir un ingreso en relación de dependencia o por jubilación; no prestar servicios al Sector Público (más del 70% de la facturación mensual igual que en 2020); no estar en situación 3, 4, 5 o 6 en la central de deudores del Banco Central de la República Argentina y no tener una garantía ejecutada con el FOGAR.

El plazo es de 18 meses, con 6 meses de gracia, con garantías del FOGAR y bonificación de tasa de interés del FONDEP al 100%.

¿Cuáles son los montos?

La acreditación se realizará en la tarjeta de crédito del o de la solicitante y los montos máximos por categorías son los siguientes:

Categoría A: $90.000

Categoría B: $ 120.000

Resto de las Categorías: $150.000

¿Qué pasa si ya accedí en 2020 a los Créditos?

Quienes accedieron en 2020 a los Créditos Tasa Cero del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), pueden acceder igualmente en esta etapa.

En el caso de quienes están en mora, deben utilizar parte del nuevo crédito para cancelar el saldo adeudado del crédito 2020 y disponer del remanente.

Cómo y dónde inscribirme

Los interesadas pueden inscribirse a través de la página AFIP (https://www.afip.gob.ar/sitio/externos/default.asp), a partir de la última semana de agosto.

