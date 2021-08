- Publicidad -

Trenes: habrá cambio de horario para el fin de semana en el Sarmiento. Es por mejoras y obras pendientes que se realizarán sábado, domingo y lunes por la madrugada.

Trenes: habrá cambio de horario para el fin de semana en el Sarmiento. El sábado partirán de Once formaciones del Ferrocarril Sarmiento a las 21:28, 21:48, 22:27, 23 y 23:25 y circularán sólo hasta la Estación Castelar.

El domingo los primeros servicios partirán de Liniers a Moreno a las 5:42; de Castelar a Liniers a las 4:52; de Moreno a Liniers a las 5:50. Y hasta las 16.00, el servicio circulará con recorrido limitado entre las estaciones Liniers y Moreno. Y lunes las primeras formaciones saldrán de Once a Moreno a las 5:50; de Castelar a Once a las 4:52 y de Moreno a Once a

las 5:50.

Los cambios de horarios serán debido al ajuste y montaje de los dos puentes modulares que se están construyendo en Ituzaingó para mejorar la frecuencia del ferrocarril y aliviar el tránsito vehicular.

Las dos estructuras tienen 310 metros cada una y permitirán ser utilizadas en ambos sentidos de circulación. Se suman al túnel de la avenida Ratti que hace diez años tiene Ituzaingó.

En el caso de los puentes modulares, sólo faltan los trabajos de señalización vial, sellado de juntas y terminaciones para habilitarlo en dos semanas.

También están trabajando en una nueva Estación Ituzaingó, fundada en 1874. Los trabajos incluyen nueva infraestructura edilicia, iluminación completa y mejor y más amplia conexión norte – sur, tareas que demandarán entre nueve y diez meses de trabajo.

