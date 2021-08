- Publicidad -

En el Hospital de Haedo, los chicos de entre 12 y 17 años recibieron su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Está franja incluye a personas con comorbilidades tales como: Diabetes tipo 1 y 2, obesidad, enfermedades respiratorias, renales, hepáticas, neurológicas.

En el Hospital de Haedo comenzó la vacunación de menores. Se incluyeron también las personas con Certificado Único de Discapacidad, como prioritarias.

Cabe destacar que los vacunados debieron concurrir acompañados de un familiar mayor de 18 años y recibieron la vacuna Moderna aprobada para este rango.

También pueden anotarse en los operativos territoriales En Tu Barrio Con Vos. También, los vecinos pueden recibir asistencia telefónica comunicándose al 0800-666-6766 (Atención al Vecino) o en las Unidades de Gestión Comunitaria (UGC), de lunes a viernes de 9 a 15hs.

Morón lleva 319.933 dosis aplicadas: 243.923 recibieron la primera dosis, es decir un 77% de la población. De esas, 76.010 mil ya completaron el esquema de inmunización al recibir la segunda dosis, un 24% de la población.

Quienes todavía no se han inscripto al plan Buenos Aires Vacunate pueden hacerlo a través de https://vacunatepba.gba.gob.ar/.

La vacunación correspondiente a la franja etaria de 12 a 17 años incluye las siguientes condiciones priorizadas:

• Diabetes tipo 1 o 2.

• Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).

• Enfermedad cardiovascular crónica: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas.

• Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes) y síndrome nefrótico.

• Enfermedad respiratoria crónica: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave; requerimiento de oxígeno terapia; enfermedad grave de la vía aérea; hospitalizaciones por asma.

• Enfermedad hepática: Cirrosis, hepatitis autoinmune.

• Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

• Pacientes en lista de espera para trasplantes de órganos sólidos y trasplantes de células hematopoyéticas.

• Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

• Personas con tuberculosis activa.

• Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

• Síndrome de Down.

• Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

• Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

• Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

• Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

• Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.

• Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.

