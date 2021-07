- Publicidad -

Los vecinos de Morón se quejaron por una situación que les viene sucediendo: les llegan fotomultas por pesar sendas peatonales que no se ven.

Los vecinos de Morón se quejan por las multas en distintos puntos del distritos como en Güemes en la entrada de Showcenter, Rosales y Montarcé, Rosales y otras, Bergamini y Carrosella, Marconi, entre otras.

«A muchos vecinos les han llegado fotomultas de distintos semáforos en el partido de Morón, la mayoría por pisar una supuesta senda peatonal que no existe», plantearon.

Por eso llamaron a no pagar y reclamar porque «algunos vecinos ya reclamaron telefónicamente y les borraron la multa».

- SUSCRIBITE GRATIS -

“Llamé al numero que pasé, del tribunal de faltas (4489-4041) y por DNI rescatan la multa, y te dicen Pisando senda peatonal. Le respondí que la línea peatonal no existe. “Bueno, te la anulo”, me respondieron. Cuando llamen pidan que les pasen con el sector de fotomultas”, recomendó.

Uno de los vecinos le dijo a quienes «están acostumbrados a circular por Carrosella con la intersección de Bergamini» que tengan cuidado ya que se enteró de una multa de febrero de este año, también por pisar una senda peatonal.

«¿Ustedes la ven la senda peatonal? Yo no. Ni siquiera yendo personalmente se ve. O sea que no está pintada la senda peatonal», cuestionó.

Otra de las vecinos comentó que la situación le pasó en el semáforo de Showcenter. «Decía por pasar en rojo (realmente en la foto se notaba la luz de stop mía encendida y cruzando un auto por la transversal, por lo que yo no podía estar pasando a la vez), no me pidieron explicación alguna cuando llame, automáticamente la borraron era por $27500», afirmó.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al WhatsApp de la redacción haciendo clic en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía Twitter haciendo clic en: @diarioanticipos