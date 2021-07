- Publicidad -

Albañilas: Definición de la Lengua Española. El sustantivo albañil es común en cuanto al género de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española (el/la albañil), pero también está bien formado y es correcto el femenino albañila que se registra en referencia únicamente a la abeja albañila. Por analogía con las denominaciones de otras profesiones y cargos cuya forma femenina se ha desdoblado como edil o edila o concejal o concejala. No es preciso resaltarlas con cursiva o entre comillas.

Albañilas: Definición de la Lengua Española. La expresión en aposición mujer albañil es gramaticalmente válida, pero solo resulta adecuada cuando se desea especificar el sexo de la persona y no hay otros elementos de los cuales tomarse para indicar el género. O sea, si escribimos «30 albañiles levantan una escuela», puede ser ambiguo porque no se sabrá si son mujeres o varones. Escribiendo «30 albañilas levantan una escuela», la cuestión queda zanjada.

Por lo tanto, cuando la palabra no define el género o lo define exclusivamente para un sólo sexo, admite la excepción tanto masculina como femenina.

Nadie se asombraría si uno escribiera planchadores. Pero todo el mundo está alborotado por se escribe «albañilas», lo que es correcto. O sea, que el alboroto, las risas, las chanzas, no dejan de ser despectivas. +

Desde cuándo una mujer no puede levantar una pared o revocar. Esto sería lo mismo que un hombre no puede planchar y sin embargo lo hacen y cuando se les da una denominación, conlleva el género: planchadores y obviamente no planchadoras.

Pero desde que Valeria Sosa viralizó la actividad al menos en el AMBA y el 27 de marzo el Presidente Alberto Fernández utilizó la palabra «albañilas» durante un discurso en un acto en Avellaneda, todo se precipitó y comenzaron las risas. Obviamente son risas de un pasado que ya no existe.

¿Qué ocurrió? La mujer quedó sola y sin dinero y tuvo que aprender a levantar paredes y revocar; la mujer tiene que sostener a toda la familia mientras su pareja trabaja y no alcanza el salario excepto para lo indispensable, entonces tuvo que aprender a levantar paredes y revocar; la mujer quiere levantar paredes y revocar para no sentirse dependiente del hombre; la mujer sola, separada, viuda y porque así lo quiere, se siente más segura si una albañila le repara la casa que un albañil.

Con esta mirada esperemos suturar la cuestión de por qué cada título nuestro habla de albañilas. Así las llama simple y naturalmente porque son mujeres.

¿Por qué se llaman albañiles?

Al igual que muchas palabras que empieza por al-, la palabra albañil viene del árabe, al-banní, pronunciación dialectal andalusí del árabe clásico al-bann, «el constructor», y este del verbo banā «construir».

