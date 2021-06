- Publicidad -

Se trata de Sergio Betancur, un vecino que es de Morón y que al no poder mover bien las manos, apostó a su amor por la música desafiándose a si mismo: cuando le regalaron un piano comenzó a tocar con la nariz.

Es de Morón y toca el piano con la nariz: Conocé su historia. Durante la cuarentena, un video suyo interpretando un tema de Abel Pintos se volvió viral. Además sus publicaciones estaban acompañadas por mensajes motivadores para los vecinos.

Ahora, aprovecha el espacio que le dan las redes sociales para inspirar a los vecinos e impulsar campañas solidarias.

En diálogo con Anticipos, respecto a la repercusión de sus videos señaló: «Fue muy buena porque se puede llegar a un público mucho más grande que cuando se toca por ejemplo en un bar o un teatro. Lo que tiene las redes es eso, que vos estas en Morón y de pronto te ven en España, Chile o India. Es así es de esas dimensiones que te captan, te miran y lo principal ayudan, animan, inspiran».

Consultado sobre cómo surgió la idea de dar a conocer su material explicó que Ana, su señora, que también es de Morón, es la que filma con el celular. «Los videos caseros nacieron en cuarentena, cuando estábamos encerrados y no podíamos hacer una vida social bueno yo soy muy sociable, me gusta compartir con las personas experiencias de vida».

«Así fue que un día estaba tocando el teclado con una pista proyectada desde la PC y Ana me filmó, entonces lo subo a Facebook y tuvo mucha, mucha repercusión, entonces dije bueno, tal vez sea por este lado. Tengo la convicción de que cada persona debe o debería aportar algo a la sociedad, no importa el lugar o su condición, cada uno debiera aportar algo a la sociedad», consideró Sergio.

Y aquí es donde surgieron sus mensajes motivadores: «Todos podemos motivar, algunos motivan con unas intenciones otros con otras, yo elijo motivar para crecer. Motivar par crecer no es meramente hacer un discurso, es mas que mostrar una técnica de como un tipo toca con la nariz. Motivar a otros a crecer, es crecer uno mismo al mismo tiempo, a la manera de cada uno pero siempre avanzar».

«Yo, la verdad no busco fama, no busco tener muchos me gusta, no busco ser conocido, porque es mejor ser útil que ser conocido, esa es la clave, ser útil en una sociedad sin sentido. Creo que cada uno vino a esta tierra con un sentido que por supuesto cada uno lo debe buscar, esa búsqueda de sentido debe ser motivada por algo o por alguien y bueno en eso estamos», continuó.

En cuanto a su relación con la música, Sergio elige no hablar de «carrera musical» ya que «me parece un tanto mucho. Creo que es un medio difícil la música a nivel comercial. Además es difícil que te den bola los productores. Mas bien diría que utilizo la música como un medio, no como fin».

Sergio continúa haciendo videos caseros con el objetivo de llegar al corazón de las personas a través de los artistas que lo inspiran: «Amo a Abel pintos a Pedrito Aznar, Luciano, bueno Nahuel Penissi es fascinante y ahora que pienso, tal vez sea una proyección de las ganas de tocar con estos terribles animales de la música. No se, quien sabe. Yo no me cierro a nada».

Su faceta solidaria

Sergio también utiliza las redes sociales para acciones solidarias. Por ejemplo, participó de una campaña para conseguirle una cama ortopédica a Eddy, una abuela.

«La abuela de Ana vive con Sandra que es su tía. Ella le contó lo que le costaba cambiar a su mamá, entonces Ana me comento que quería conseguirle una cama para su abuela. A todo esto Ana sabe muy bien lo que cuesta cambiar a un abuelo porque trabajo cuidando abuelos, es mas, ella cuidó a mi madre, así que sabe muy bien como te queda la espalda después de limpiarla», detalló.

Así fue como Sergio publicó la foto de la abuela Eddy y tuvo mucha repercusión. «Recibimos muchos llamados de personas hermosas que querían incluso donar dinero. Fue tremendo la convocatoria que tuvimos y una vez mas confirma lo que te dije antes, si uno tiene alguna llegara a las personas, que no sea solamente para adquirir »fama»».

