Vecinos de Hurlingham contra el túnel de Bolívar: Piden respuestas

- Publicidad -

El año pasado, el entonces ministro de Transporte Meoni y el intendente Zabaleta anunciaron el proyecto de los túneles. Vecinos de Hurlingham alzaron su voz ya que desde el 2017 se pronuncian en contra de la construcción del Paso Bajo Nivel que modificará el casco histórico de la ciudad.

“Lamentablemente Hurlingham se encuentra en un proceso de cambio con el nombre de “progreso”. Un progreso que está definido por el crecimiento económico a partir de una mayor población, con edificios, con más autos, más obras, etc.; pero en detrimento de su “MAGIA””, señalaron los vecinos de Hurlingham entre los argumentos.

En este sentido, apuntaron contra el mencionado plan de obras de infraestructura que incluye la construcción de seis pasos bajo nivel “que pretende solucionar los problemas de tránsito utilizando calles de los diferentes barrios como vías de circulación importantes con el objetivo de sacar parte del tránsito de las avenidas principales”.

“Lo malo de esta propuesta es que no contempla el costo que significa romper con la “MAGIA” historia e identidad de nuestro lugar”, señalaron los vecinos que viven en los alrededores de donde se busca construir el túnel de la calle Bolívar para cruzar por debajo de las vías de los Ferrocarriles Urquiza y San Martín.

- SUSCRIBITE GRATIS -

“El barrio que se estará afectando con esta obra es el que fue centro de Hurligham, el casco histórico, allí donde nuestra ciudad tiene sus raíces, y creemos firmemente que debe ser conservado como patrimonio histórico y cultural de todos los habitantes del Municipio”, alertaron.

Al conocer la noticia en el 2020, los vecinos se contactaron con las autoridades municipales en busca de respuestas. “Consiguiendo poco más que un dibujito infantil como proyecto de obra y un evidente desconocimiento del barrio por parte de los interlocutores municipales”, criticaron.

Fue por ello que los vecinos comenzaron a organizarse para requerir la información faltante: Presentaron una nota por Mesa de Entradas, tanto en el Municipio como en el Concejo Deliberante solicitando información y pidiendo una entrevista con el Intendente.

Vecinos de Hurlingham contra el túnel de Bolívar: Piden respuestas

Al día de la fecha no hubo mucho más novedades al respecto. En diálogo con Diario Anticipos, Adrián, uno de los vecinos agrupados, señaló: “Hasta diciembre tuvimos contacto con el municipio y a partir de diciembre no tuvimos ninguna otra novedad”.

Mientras tanto, han continuado con la presentación de notas aunque sin respuestas.

“La obra no comenzó, no sabemos el estado de la licitación sí se avanzó o no, en esta última reunión que tuvimos con el municipio ellos quedaron en que se contactaban con nosotros para ver cómo seguimos manteniendo este vínculo y eso hasta ahora no ha sucedido”, afirmó.

Los vecinos siguen a la espera de respuestas y continúan con las reuniones en forma periódica “e insistiendo en esta cuestión de estar en desacuerdo con esta obra”.

Otro de los puntos por los que están en desacuerdo es porque defienden el derecho a “un ambiente sano y por ello rescatamos el valor de sostener los espacios verdes, árboles, veredas anchas y espacios de encuentro entre vecinos, como valores fundacionales de una ciudad humana».

En esta línea no comparten “que la solución a un tema urbanístico deba ir en detrimento o afectación de algo que urbanísticamente está bien».

Vecinos de Hurlingham contra el túnel de Bolívar: Piden respuestas

Por último afirmaron que no comulgan «con la prepotencia de los hechos y las decisiones de arriba hacia abajo. No creemos en un modelo de Estado que impone su voluntad sin diálogo previo con las vecinas y vecinos».

Este túnel se enmarca en un plan que contempla la realización dos pasos bajo nivel para la Línea San Martín y Urquiza.

El primero estará en la Calle General Simón Bolívar, delimitada por Andres Arguibel y Remedios de Escalada. El cruce se plantea progresiva ferroviaria del km 17 en el tramo comprendido entre Hurlingham y Morris.

En el caso de la Línea Urquiza será en la calle genera Simón Bolívar, pero del ferrocarril Urquiza, desde la calle Londres hasta la intersección de Av. Gdor Vergara e Int. Mustoni.

El cruce se plante en el tramo comprendido entre Rubén Darío y Ejercito de los Andes.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos