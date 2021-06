- Publicidad -

La ANSES y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunciaron que los números de CUIT y CUIL nuevos ya no tendrán prefijos definidos según el género sino que serán asignados de forma aleatoria. La medida permite que ambas claves sean de carácter genérico y no binarias en términos de sexo/género.

¿Por qué los números de CUIT y CUIL ya no distinguirán el género? La medida abandona el criterio binario de asignación de prefijos para las nuevas CUIT y CUIL que se otorguen. De esta forma, los números que se anteponen en dichas claves al DNI dejarán de distinguir el género de las personas.

Sobre la medida, la directora de ANSES, Fernanda Raverta sostuvo que “este convenio busca dejar de naturalizar cuestiones que por motivos administrativos o por rutina no se habían cambiado, pese a que se había modificado la ley. Administrativamente nuestros organismos querían estar adaptados a un tiempo distinto”.

Y agregó: “En 2011 todavía se hacían filas de mujeres y varones para votar y en un momento se logró salir de la lógica de lo binario para entrar en una más integrada, la de una comunidad que participa integralmente de las decisiones de sus transformaciones y de sus deseos”.

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, destacó que “la decisión del Gobierno argentino representa un avance para garantizar la libertad de todas las personas a la hora de ejercer el género autopercibido”.

El nuevo sistema de generación de números de CUIL y CUIT entrará en vigencia en un plazo de 180 días y promueve condiciones de igualdad y no discriminación hacia quienes no necesariamente se sienten representados en las categorías binarias sexogenéricas, como personas trans, intersex y no binarias.

La norma establece que quienes lo requieran podrán solicitar la emisión de nuevos números de CUIT y CUIL genéricos, cuyos prefijos serán asignados de modo aleatorio.

Asimismo, la normativa se enmarca en la decisión de incluir la perspectiva de género y diversidad en los planes estratégicos de ambos organismos y forma parte de los compromisos asumidos en el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad (2021/2023) elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad con todos los organismos públicos.

La medida implicó un trabajo de articulación con diferentes áreas del gobierno que utilizan en sus sistemas de gestión datos vinculados con los números de CUIT y CUIL.

