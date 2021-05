- Publicidad -

El secretario de Comunicación de Morón, Fernando Torrillate, se refirió a la situación del Hospital de Morón y advirtió: “Estamos en una situación en el hospital del 100% de camas ocupadas de Terapia Intensiva, más pacientes en guardia conectado a respiradores”.

(por Aldana Farinelli).- ¿Cómo está la situación del Hospital de Morón ahora en medio del crecimiento de casos de Coronavirus? El funcionario explicó que Morón cuenta con 10 camas de terapia intensiva y tiene hoy “18 pacientes con respiradores, porque hay 8 pacientes que están siendo reparados en el shockroom de la guardia”.

En este sentido señaló que estos pacientes que se encuentran en el shockroom están “en condiciones similares, pero no iguales a las de una terapia intensiva. Tienen con monitor, monitores paramétricos, con respirador personal, que los atienda y todo pero no son las mismas condiciones”.

“Es lógico que pase como pasa en cualquier guerra, los hospitales de campaña no son hospitales comunes, son con una precariedad mucho más grande y estamos en una situación de una guerra invisible contra un adversario muy poderoso y sigiloso que produce un daño enorme, entonces es lógico que en esas condiciones tengamos que adaptarnos y hacer de todo”, aseguró.

Torrillate detalló que al haber menos pacientes de pediatría pueden reacondicionar la sala de de esa especialidad “para recibir pacientes y habilitar más camas”.

A nivel municipal la ocupación ronda entre el 85% y el 87%, pero advierten que lo que más les preocupa es que “estamos subiendo la ocupación habiendo habilitado nuevos espacios. Teníamos 174 camas de terapia y ahora 186, vamos habilitando nuevos espacios rápidamente, con Nación y Provincia, se van habilitando nuevas camas para poder atender la demanda”.

Sin embargo, para llevar tranquilidad, el funcionario aclaró que “hoy no estamos en situación que se esté rechazando gente, pero es poquita la diferencia, estamos al límite, en cualquier momento empezas en esa situación que no tenes posibilidad de atenderlo”.

“Todo eso estresa mucho al sistema sanitario, está el personal trabajando muchas horas con una demanda grandísima, mucha angustia, gente que se está muriendo”, lamentó Torrillate.

Es por eso que desde el Municipio esperan que “el paso del tiempo vaya generando mayor conciencia y así como se avanza con la vacunación se avance en la conciencia social de tomarse las prudencia para que los contagios no se reproduzcan porque sino vamos a estar complicados”.

Consultado acerca de la responsabilidad social y las fiestas clandestinas, Torrillate aseguró que “respecto a estos últimos diez días no tuvimos problemas de fiestas clandestinas, tuvimos casos que llegamos para desarmarlos”.

Ahora queda analizar cómo evoluciona la situación, “si se mantienen restricciones o se corta y cómo evoluciona el cansancio de la sociedad porque esas fiestas, además de la irresponsabilidad de la falta de solidaridad con el otro tiene que ver con un cansancio, con querer disfrutar y te importa poco el otro”.

Si bien aclaró que “no es una justificación” a este tipo de acciones, entiende que se combina “una mirada individualista, egoísta, no solidaria, por el agotamiento que genera, la angustia. No es que alguien dice quiero generar daño, no es solamente eso”.

